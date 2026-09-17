Хейти Хяэль заманивает в Эстонию технологических гигантов. «Я разговаривал не с одним из них»
Крупный предприниматель Хейти Хяэль уверен, что решение Google инвестировать 13 млрд долларов в строительство дата-центров в Финляндии окажет на финскую энергетику и экономику гораздо более значительное влияние, чем принято считать в Эстонии.
Мегапроект СПГ-терминала стоимостью полмиллиарда евро, который планируют крупные предприниматели, может превратить Палдиски в центр энергетической инфраструктуры Эстонии. Однако у масштабных амбиций пока остается целый ряд нерешенных вопросов.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.