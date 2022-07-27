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    Elering начал установку синхрокомпенсаторов для синхронизации с энергосистемой Европы

    Председатель правления Elering Таави ВескимягиФото: Andras Kralla

    Elering приступил к созданию в Эстонии синхронных компенсаторов, которые позволят синхронизировать Эстонию и страны Балтии с энергосистемой континентальной Европы –оборудование обеспечивает энергетическую безопасность даже в случае незапланированного отключения от российской сети, к которой Эстония подключена сейчас, передает rus.err.ee.

    Огромный генератор и маховик, которые являются синхронным компенсатором, предназначены для поддержания нормального уровня напряжения сети в районах, где находятся потребители.
    Планируется, что подстанция Пюсси будет готова в первом квартале 2023 года, а концу 2024 года должны быть готовы станции в Кийса, а также – Вируская. Три синхронных компенсатора будут стоить примерно 83 миллионов евро, средства выделены из бюджета Elering при поддержке программ Евросоюза.
    «Основная цель проекта заключается в том, что мы должны выйти из российской системы в 2025 году, и к этому моменту синхрокомпенсаторы должны работать. И это даст нам возможность чувствовать себя уверенно и безопасно. Риск заключается, как видим, в возможной агрессии России, и в случае неожиданного внезапного отключения. Здесь уже должно быть готово устройство и интегрировано в нашу сеть», – отметил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

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