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    Минфин: застрявшие в Мууга удобрения невозможно продать эстонским фермерам

    В порту Мууга находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн – это взрывоопасная аммиачная селитра, которая со временем становится все более опасной.Фото: Andras Kralla

    Эстонские фермеры не получат находящиеся под санкциями и застрявшие в порту Мууга удобрения, потому что закон не допускает их национализацию и продажу, сообщила канцлер Министерства финансов Мерике Сакс.

    «Замораживание экономических ресурсов из-за введенных международных санкций не означает национализацию средств. Для передачи средств в государственную собственность необходимо возбудить уголовное дело, которое может закончиться конфискацией имущества осужденного за уголовное преступление. Международные санкции, включая финансовые, это внешнеполитическая мера, которая не меняет права собственности», – пояснила Сакс в ответ на обращение Сельскохозяйственно-торговой палаты, передает rus.err.ee.
    По окончании действия финансовых санкций все лица и учреждения обязаны сразу разморозить имущество, собственник которого может продолжить им пользоваться, добавила канцлер.

    В конце июля сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству национализировать застрявшие в портах Мууга и Силламяэ находящиеся под санкциями опасные минеральные удобрения с целью их дальнейшей продажи представителям отечественного сельского хозяйства.

    По ее словам, если попавшее под санкции имущество представляет собой опасные для окружающей среды химические вещества, государство должно найти законные способы устранения угрозы с учетом временного характера международных санкций и их конкретных целей: «Министерство финансов не ведет уголовное производство, и у нас нет информации о том, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, было ли начато или планировалось такое производство. Сейчас также нет информации о том, что владелец хотел бы отказаться от имущества, поэтому нет никаких предпосылок для изъятия удобрений».
    Ранее аналогичную позицию заняло Министерство экономики.

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