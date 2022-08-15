  • Поделиться:

    Финляндия субсидирует убыточные внутренние авиарейсы

    Финляндия потратит около сорока миллионов евро на субсидирование авиарейсов, на которых летают очень мало пассажиров. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Финляндия поддержит авиаперевозки на пяти внутренних маршрутах, выделив на это из госбюджета около сорока миллионов евро – статистика, однако, показывает, что на этих рейсах очень мало пассажиров, несмотря на субсидированные тарифы.

    Рейсы в аэропорты Коккола-Пиетарсаари, Кеми-Торнио, Ювяскюля, Йоэнсуу и Каяани были убыточными еще до пандемии, хотя число пассажиров было намного больше, чем сейчас, пишет Yle.
    После того, как Finnair отказался от выполнения этих рейсов, авиаперевозки стали поддерживать с помощью бюджетного финансирования. В соответствии с текущим решением, субсидии будут выплачиваться до весны 2023 года.
    Старший исследователь Государственного экономического исследовательского института (VATT) Марита Лаукканен в резких выражениях критикует субсидирование убыточных авиарейсов из бюджетных средств: «Единственный аргумент – это региональная политика. Цель – обеспечить сообщение со всеми регионами Финляндии, даже с такими, куда летать на рыночных условиях невыгодно».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
«Индекс бутерброда»: насколько подорожали продукты за месяц?
Юри Ратас: да, мы должны говорить о повышении налогов
С нового года вырастет не облагаемый налогом минимум
Влияние санкций
Мосбиржа допустит к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных стран»
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Нефть упала из-за плохой экономической статистики Китая
В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5% до 93 долларов за баррель после выхода статистики с экономическими показателями Китая.
В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5% до 93 долларов за баррель после выхода статистики с экономическими показателями Китая.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Ану Арновер: готов ли наш рынок недвижимости к «зеленой волне»?
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Все мнения
Эпицентр
Как российский бизнес укрылся в Эстонии от потрясений сто лет назад?
На набережной Пирита не так много зданий старой постройки, но у тех, что сохранились, своя выдающаяся деловая история. Здание Laferme, например, некогда служило офисом табачной мануфактуры, торговая марка которой в свое время гремела по всему миру. Появился этот бренд в Эстонии «благодаря» революции 1917 года, когда российскому бизнесу пришлось спасаться от большевиков в соседних странах.
На набережной Пирита не так много зданий старой постройки, но у тех, что сохранились, своя выдающаяся деловая история. Здание Laferme, например, некогда служило офисом табачной мануфактуры, торговая марка которой в свое время гремела по всему миру. Появился этот бренд в Эстонии «благодаря» революции 1917 года, когда российскому бизнесу пришлось спасаться от большевиков в соседних странах.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение