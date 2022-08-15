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15 августа 2022 в 7:41 Поделиться:









Финляндия субсидирует убыточные внутренние авиарейсы

Финляндия потратит около сорока миллионов евро на субсидирование авиарейсов, на которых летают очень мало пассажиров. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Финляндия поддержит авиаперевозки на пяти внутренних маршрутах, выделив на это из госбюджета около сорока миллионов евро – статистика, однако, показывает, что на этих рейсах очень мало пассажиров, несмотря на субсидированные тарифы.

Рейсы в аэропорты Коккола-Пиетарсаари, Кеми-Торнио, Ювяскюля, Йоэнсуу и Каяани были убыточными еще до пандемии, хотя число пассажиров было намного больше, чем сейчас, пишет Yle.

После того, как Finnair отказался от выполнения этих рейсов, авиаперевозки стали поддерживать с помощью бюджетного финансирования. В соответствии с текущим решением, субсидии будут выплачиваться до весны 2023 года.

Старший исследователь Государственного экономического исследовательского института (VATT) Марита Лаукканен в резких выражениях критикует субсидирование убыточных авиарейсов из бюджетных средств: «Единственный аргумент – это региональная политика. Цель – обеспечить сообщение со всеми регионами Финляндии, даже с такими, куда летать на рыночных условиях невыгодно».