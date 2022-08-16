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    Сольман: заключенные с россиянами договоры поставок следует прекратить к 10 октября

    Министр госуправления Рийна Сольман.Фото: Liis Treimann

    С этой недели вступили в силу поправки к Закону о госпоставках, которые облегчат применение санкций, введенных ЕС в отношении российских предпринимателей.

    «Связанные с Россией предприниматели не должны участвовать в наших государственных тендерах. Теперь наши организаторы тендеров при малейшем подозрении смогут запрашивать дополнительные доказательства, чтобы точно это исключить», – пояснила министр госуправления Рийна Сольман.
    Запрещено заключать договор госпоставки или продолжать выполнение уже заключенного договора госпоставки с гражданином России, ее резидентом или учрежденным там предприятием, учреждением и прочими организациями. Также вышеупомянутые не могут быть субподрядчиками или поставщиками. Запрещено заключать или продолжать договор поставки, если сам предприниматель не подпадает под санкции и не связан с их субъектами, однако поставляет товар, в отношении которого введены международные санкции.
    Чтобы избежать ошибки, у объявляющего гостендер есть право требовать от его участников любых подтверждений, данных и доказательств, чтобы проверить отсутствие международных санкций.
    «Мы понимаем, что немедленный отказ от уже заключенных договоров может поставить заказчиков в сложное положение, в связи с чем для этого предусмотрен переходный период, - сказала Сольман. – Таким образом, если нарушающий санкции договор о поставках был заключен до 9 апреля и действует до 10 октября этого года, можно продолжить его исполнение. Такие договоры, срок которых истекает после 10 октября, следует немедленно прекратить в этот день».
    8 апреля Евросоюз принял постановление 2022/576, которое касается ограничений в связи с российскими военными действиями в Украине. Постановлением были введены санкции и в отношении договоров о госпоставках. С 2015 по 2021 год в Эстонии было заключено 44 таких договора с российскими предприятиями.

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