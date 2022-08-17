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17 августа 2022 в 7:46 Поделиться:









Henkel выставил на продажу активы в России и Белоруссии

На начало года стоимость активов Henkel в России с учетом прав на использование брендов составляла не менее €600 млн. Фото: Shutterstock

Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию «на продажу», следует из отчетности немецкого концерна за первое полугодие 2022 года, передает «Ведомости».

Там сказано, что компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро, из которых 88 млн евро – ущерб деловой репутации, остальное приходится на основные средства Henkel (землю, заводы и оборудование), а также товарные знаки и другую интеллектуальную собственность.

На начало года стоимость активов Henkel в России с учетом прав на использование брендов составляла не менее €600 млн. Сейчас, скорее всего, цена не превысит €150–180 млн даже при продаже российским, китайским или турецким представителям бизнеса, сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Henkel не сможет продать свой бизнес, потому что просит слишком высокую цену за активы. Она предположила, что производитель не хочет продавать активы, но вынужден заявить об этом, так как эта компания является публичной.