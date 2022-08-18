  • Поделиться:

    Япония в июле возобновила импорт российской нефти

    В июне импорт российской нефти в Японию был сокращен до нуля. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    В июле Япония возобновила импорт нефти из России, следует из данных министерства финансов Японии.

    При этом объем импорта российской нефти сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России упал на 26,1% относительно прошлого года, а угля — на 40,1%, передают «Ведомости».
    Также в июле Япония заметно увеличила объемы поставок нефти из ближневосточного региона — на 10%. Общий объем импорта из всех стран мира в Японии вырос в прошлом месяце на 3,8%.
    В июне импорт российской нефти в Японию был сокращен до нуля. В то же время страна увеличила объемы поставок СПГ из России на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 617 000 тонн. При этом импорт российского угля также упал. Сокращение составило 59,5%. В июне Япония закупила 765 000 тонн угля из России.
    В мае премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония будет отказываться от российского сырья поэтапно. Тогда он отмечал, что для стран G7 важны «скоординированные действия». Тем не менее страна не намерена выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Малые пивоварни: правительство должно отстаивать наши интересы
Хитросплетения Закона о НСО: революционное решение Госсуда
Оборот Novaturas вырос, акции упали
Влияние санкций
Визовый запрет: потеря для россиян, но не для экономики
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Эстонский производитель модульных домов подал заявку на выход на Таллиннскую биржу
Компания по производству модульных домов Modern Modular подала заявку на размещение ценных бумаг на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North.
Компания по производству модульных домов Modern Modular подала заявку на размещение ценных бумаг на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: «незаметные» 90%
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Все мнения
Эпицентр
«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение