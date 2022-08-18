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18 августа 2022 в 6:39 Поделиться:









Япония в июле возобновила импорт российской нефти

В июне импорт российской нефти в Японию был сокращен до нуля. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В июле Япония возобновила импорт нефти из России, следует из данных министерства финансов Японии.

При этом объем импорта российской нефти сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России упал на 26,1% относительно прошлого года, а угля — на 40,1%, передают «Ведомости».

Также в июле Япония заметно увеличила объемы поставок нефти из ближневосточного региона — на 10%. Общий объем импорта из всех стран мира в Японии вырос в прошлом месяце на 3,8%.

В июне импорт российской нефти в Японию был сокращен до нуля. В то же время страна увеличила объемы поставок СПГ из России на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 617 000 тонн. При этом импорт российского угля также упал. Сокращение составило 59,5%. В июне Япония закупила 765 000 тонн угля из России.

В мае премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония будет отказываться от российского сырья поэтапно. Тогда он отмечал, что для стран G7 важны «скоординированные действия». Тем не менее страна не намерена выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».