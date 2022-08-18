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    Эстонский стартап, создающий аватары для метавселенной, привлек 55 млн евро

    Основателями стартапа Ready Player Me являются Тимму Тыке, Каспар Тири, Райнер Сельвет и Хавер Ярвеоя.Фото: Ready Player Me

    Эстонский стартап Ready Player Me, создающий аватары для использования в метавселенной, привлек 56 млн долларов или 55 млн евро. Эти деньги компания планирует направить на расширение деятельности, пишет Äripäev.

    В декабре прошлого года компания сообщила о привлечении 13 млн долларов в А-раунде инвестиций, а сейчас стало известно о закрытии раунда финансирования на 56 млн долларов.
    Основателями стартапа являются Тимму Тыке, Каспар Тири, Райнер Сельвет и Хавер Ярвеоя.
    По словам Ярвеоя, компания стремится достичь статуса «единорога», однако нынешней инвестиции для этого не хватило. В раунде инвестирования приняли участие инвесторы, которые раннее вкладывали средства в Facebook, Airbnb, Pinterest, а также в Skype и Wise.
    Ярвеоя добавляет, что привлеченные деньги пойдут на увеличение команды разработчиков, продавцов и маркетологов, а также на создание нового маркетингового подразделения в США, поскольку эта страна является основным рынком Ready Player Me.

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