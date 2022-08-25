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25 августа 2022 в 9:48 Поделиться:









Компания Вячеслава Леэдо сокращает более половины штата

Владелец Saare Erek Вячеслав Леэдо отказался комментировать сокращения. Фото: Raul Mee

Производитель деревянных домов Saare Erek, принадлежащий крупному бизнесмену Вачеславу Леэдо, проинформировал Кассу по безработице о крупном сокращении. Другой производитель деревянных домов – Novara – также принял решение о сокращении сотрудников, пишет Äripäev.

В Saare Erek работает 49 человек, из которых планируется сократить 27. Äripäev запросил комментарий у Леэдо, но тот ответил, что не работает в Saare Erek и у него нет времени разговаривать: «То, что я являюсь владельцем компании, ничего не значит».

Генеральный директор Saare Erek Мегида Мяги не разрешила себя цитировать.

Оборот Saare Erek приблизился к 4 млн евро Saare Erek занимается производством деревянных садовых домиков и их продажей в Германию, а также продажей сыпучих материалов и оказанием услуг по грузовым перевозкам. Оборот компании в прошлом году составил почти 4 миллиона евро, операционная прибыль – чуть более 41 000 евро. Помимо Леэдо, владельцем Saare Erek также является его компания Holostov Kinnisvarahldus (80,97%).

Однако не только компании Леэдо приходится принимать сложные решения. Производитель деревянных саун и садовых домиков Novara также сокращает сотрудников. По данным прошлого года, в компании работало 123 человека. 16 из них будут сокращены.

Член правления и генеральный директор Novara Яанис Хундт пояснил, что из-за роста цен люди тратят деньги в основном на товары первой необходимости: «Деньги копят на черный день. Всем сегодня страшно, а не купив сауну и садовый домик жизнь не остановится».

По словам Хундта, оборот компании начал снижаться во втором квартале этого года, вскоре после начала войны в Украине. Предсказать будущее сектора предприниматель не решается, как и то, закончит ли компания год в плюсе или в убытках.

Хундт, однако, отмечает, что все производители деревянных домов в настоящее время находятся в похожей ситуации: «Это общая проблема рынка — просто нет спроса. Вопрос не в том, какая у кого бизнес-модель»