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    Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»

    Coca-Cola Company в июне заявила о прекращении производства и продажи напитков в России под своими брендами.Фото: Shutterstock

    Coca-Cola будет продавать в России напиток «Добрый кола». Подразделение компании переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), передает The Bell.

    «Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сообщил на пресс-конференции основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.
    Он отметил, что придется конкурировать с российскими производителями, приступившими к розливу собственных «кольных напитков», и допустил, что продажи будут строиться на известности сока «Добрый». Его выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, российское подразделение компании — «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» — было переименовано в «Мултон партнерс».
    Coca-Cola Company в июне заявила о прекращении производства и продажи напитков в России под своими брендами. Это произойдет после того, как закончатся нынешние запасы продукции.

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