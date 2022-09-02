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2 сентября 2022 в 7:58 Поделиться:









Даже с учетом субсидий цена на газ для бытовых потребителей вырастет вдвое

Eesti Gaas сообщил, что тариф на газ для бытовых потребителей в октябре повысится до 4,10 евро. Фото: Shutterstock

Правительство обещает взять на себя большую часть роста цен на газ, однако даже с учетом субсидий потребителям придется платить за газ в два раза больше, чем этой весной, пишет Äripäev.

На этой неделе Eesti Gaas сообщил, что тариф на газ в пакете для бытовых потребителей в октябре повысится до 4,10 евро.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, повышение расценок связано с уровнем цен на газовых биржах: «В последнее время рыночная цена на газ последовательно растет, иногда достигая 330 евро за мегаватт-час».

Руководитель энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу подтвердил, что рост цен с октября – мера неизбежная, поскольку цены, действительно, очень сильно выросли: «Сегодняшние прогнозы показывают уже значительно более низкие уровни цен – мы надеемся, что эта тенденция сохранится, и мы сможем пообещать, что с ноября газ точно станет значительно дешевле».

В четверг минэкономики сообщило, что меры поддержки для зимнего отопительного периода отправлены на согласование, но насколько они облегчат ситуацию?

С октября цена для бытовых потребителей Eesti Gaas составит 3,41 евро за кубометр или 32 цента за киловатт-час без учета НДС.

Потребителям газа государство компенсирует 80% среднемесячной цены на газ, превышающей 8 центов за киловатт-час. Получается, что с новой цены будут компенсированы 19,2 цента за киловатт-час, а потребителю придется платить 12,8 цента, что почти вдвое превышает весенне-зимний ценовой потолок в 6,5 цента.

В свою очередь, к этому добавляются акцизы, сетевые сборы (около 1,1 цента за кВтч) и НДС. Все это в сумме дает окончательную цену в 16,6 евроцента за киловатт-час.

Если потребитель отапливает квартиру газом, его ждет достаточно внушительный счет. Например, в случае комбинации отопление-вода-газовая плита, потребляющей 200 кубометров, в месяц придется платить около 354 евро.

С домами ситуация хуже. «Потребление газа во многом зависит от теплоудерживающей способности здания, в случае с печкой – от ее использования. Но, например, дом площадью в 150 квадратных метров будет потреблять зимой в среднем 350-400 кубометров», – пояснила Керсти Тумм, менеджер по маркетингу Eesti Gaas.

350 кубометров – это 3,7 мегаватт-часа, но правительство компенсирует потребление до 2,6 МВтч. Таким образом, по цене, установленной Eesti Gaas, домовладельцу придется заплатить 431 за тот газ, на который распространяются субсидии, и еще 432 евро за 1,1 мегаватт-часа, который превышает лимит. Всего 850 евро. В месяц.

По данным Министерства экономики, в Эстонии насчитывается 40 000 бытовых потребителей газа, потребление которых в отопительный сезон может оставаться на уровне 550 гигаватт-часов.