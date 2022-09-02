  • Поделиться:

    Даже с учетом субсидий цена на газ для бытовых потребителей вырастет вдвое

    Eesti Gaas сообщил, что тариф на газ для бытовых потребителей в октябре повысится до 4,10 евро.Фото: Shutterstock

    Правительство обещает взять на себя большую часть роста цен на газ, однако даже с учетом субсидий потребителям придется платить за газ в два раза больше, чем этой весной, пишет Äripäev.

    На этой неделе Eesti Gaas сообщил, что тариф на газ в пакете для бытовых потребителей в октябре повысится до 4,10 евро.
    По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, повышение расценок связано с уровнем цен на газовых биржах: «В последнее время рыночная цена на газ последовательно растет, иногда достигая 330 евро за мегаватт-час».
    Руководитель энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу подтвердил, что рост цен с октября – мера неизбежная, поскольку цены, действительно, очень сильно выросли: «Сегодняшние прогнозы показывают уже значительно более низкие уровни цен – мы надеемся, что эта тенденция сохранится, и мы сможем пообещать, что с ноября газ точно станет значительно дешевле».
    В четверг минэкономики сообщило, что меры поддержки для зимнего отопительного периода отправлены на согласование, но насколько они облегчат ситуацию?
    С октября цена для бытовых потребителей Eesti Gaas составит 3,41 евро за кубометр или 32 цента за киловатт-час без учета НДС.
    Потребителям газа государство компенсирует 80% среднемесячной цены на газ, превышающей 8 центов за киловатт-час. Получается, что с новой цены будут компенсированы 19,2 цента за киловатт-час, а потребителю придется платить 12,8 цента, что почти вдвое превышает весенне-зимний ценовой потолок в 6,5 цента.
    В свою очередь, к этому добавляются акцизы, сетевые сборы (около 1,1 цента за кВтч) и НДС. Все это в сумме дает окончательную цену в 16,6 евроцента за киловатт-час.
    Если потребитель отапливает квартиру газом, его ждет достаточно внушительный счет. Например, в случае комбинации отопление-вода-газовая плита, потребляющей 200 кубометров, в месяц придется платить около 354 евро.
    С домами ситуация хуже. «Потребление газа во многом зависит от теплоудерживающей способности здания, в случае с печкой – от ее использования. Но, например, дом площадью в 150 квадратных метров будет потреблять зимой в среднем 350-400 кубометров», – пояснила Керсти Тумм, менеджер по маркетингу Eesti Gaas.
    350 кубометров – это 3,7 мегаватт-часа, но правительство компенсирует потребление до 2,6 МВтч. Таким образом, по цене, установленной Eesti Gaas, домовладельцу придется заплатить 431 за тот газ, на который распространяются субсидии, и еще 432 евро за 1,1 мегаватт-часа, который превышает лимит. Всего 850 евро. В месяц.
    По данным Министерства экономики, в Эстонии насчитывается 40 000 бытовых потребителей газа, потребление которых в отопительный сезон может оставаться на уровне 550 гигаватт-часов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Посевные IPOдрома дали плохой урожай
Ценовой потолок для российской нефти может не сработать
Даже с учетом субсидий цена на газ для бытовых потребителей вырастет вдвое
Эпицентр
Бизнесмены из министерского списка: «Из нас делают каких-то врагов народа» «Топлива мы не возили никогда, ни одного литра»
Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.
Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.
Все большие материалы
Инвестор
Wise получила крупный штраф от регулятора Абу-Даби
Регулятор международного финансового центра и свободной зоны Абу-Даби оштрафовал местную дочернюю компанию финтех-компании Wise на 360 000 долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает
Регулятор международного финансового центра и свободной зоны Абу-Даби оштрафовал местную дочернюю компанию финтех-компании Wise на 360 000 долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Equinor свернула все совместные проекты в России
Норвежская топливно-энергетическая компания Equinor сообщила о полном выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции – это был ее последний совместный проект в России, сообщает «Коммерсант».
Норвежская топливно-энергетическая компания Equinor сообщила о полном выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции – это был ее последний совместный проект в России, сообщает «Коммерсант».
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Хейкки Мяки: в кризис нужно ценить своего работодателя
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение