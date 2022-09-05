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    Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в Казахстан

    Чистая прибыль Huawei за первое полугодие 2022 года упала на 52%, до 15,1 млрд юаней ($2,2 млрд).Фото: Shutterstock

    Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, передают «Ведомости». В пресс-службе Huawei не стали комментировать эту информацию.

    Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г., утверждает собеседник, близкий к компании. В частности, речь идет о переездах в Казахстан и Узбекистан.
    По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в основном речь идет о переезде в Казахстан.
    «Переводы сотрудников компания начала в июле-августе, и Казахстан был выбран потому, что из всех стран СНГ этот рынок является для Huawei наиболее крупным и перспективным в регионе», – рассказал Кусков. По его данным, переведенные в Казахстан сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании не только в этой стране, но и во всех государствах СНГ.
    В целом по миру чистая прибыль Huawei за первое полугодие 2022 года упала на 52%, до 15,1 млрд юаней ($2,2 млрд), сообщала компания в своем отчете в начале августа. Перевод сотрудников из России, безусловно, вынужденная мера для компании, так как китайский вендор опасается вторичных санкций со стороны США и потери европейского рынка, отметил Кусков. По его оценке, эта мера не спасет Huawei от дальнейшего сокращения выручки на постсоветском пространстве.

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