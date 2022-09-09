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9 сентября 2022 в 13:39 Поделиться:









Eesti Gaas прекратила продажу газа по фиксированной цене

Пакет с гибкими условиями является промежуточным звеном между фиксированной ценой и биржевым пакетом. Фото: Shutterstock

Eesti Gaas прекратила продажу газа по фиксированной ценой, а это означает, что теперь клиент может выбирать между биржевым пакетом и пакетом с гибкими условиями, передает rus.err.ee.

«На данный момент цена для фиксации расценок на газ настолько высока, что мы считаем более честным не привязывать к ней потребителя, тем более, что с октября начнет действовать государственная мера компенсации цены на газ. В ближайшем будущем мы обязательно снова предложим клиентам этот вариант, но на данный момент они должны выбирать между биржевым пакетом и пакетом с гибкими условиями», – сказала ERR специалист по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм, добавив, что большинство клиентов Eesti Gaas выбрали пакет с гибкими условиями.

Пакет с гибкими условиями по сути является промежуточным звеном между фиксированной ценой и биржевым пакетом, то есть цена рассчитана на неопределенный срок и исходит из объема потребления покупателя и долгосрочных тенденций рынка.

Газ по фиксированной цене в настоящее время предлагает компания 220 Energia, которая заключает договор с покупателем на 12 месяцев и продает газ по цене 4,12 евро за кубометр, также – Eesti Energia, которая продает газ по 4,14 евро за кубометр.

Эти цены даже немного выше, чем у Eesti Gaas, которая недавно привлекла много внимания, подняв с октября цены на пакет с гибкими условиями до 4,10 евро.