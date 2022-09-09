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    Опрос: более половины жителей Эстонии готовы доплачивать за энергоэффективное жилье

    За возможность использования экологически чистых источников энергии, таких как солнечные панели, ветрогенераторы или тепловые насосы, 25% респондентов заплатили бы на 5% больше. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Согласно проведенному SEB опросу, более чем для половины жителей Эстонии при смене жилья энергоэффективность играет важную роль, и более половины готовы заплатить за нее более высокую цену.

    На вопрос о том, на сколько больше люди готовы платить за энергоэффективное жилье, 32% ответили, что готовы платить на 10% больше. 24% готовы заплатить на 5% больше. 28% опрошенных вообще не хотели бы за это доплачивать.
    За экологически чистые строительные материалы и технологии 27% респондентов согласились бы платить на 5% и на 20–10% больше. Однако самая большая доля опрошенных – 44% – не согласилась бы платить больше за дом, построенный из экологически чистых материалов.
    За возможность использования экологически чистых источников энергии, таких как солнечные панели, ветрогенераторы или тепловые насосы, 25% респондентов заплатили бы на 5% больше, а 24% респондентов – на 10% больше. 39% вообще не согласились бы доплачивать за такие решения.
    «Приятно видеть, что энергоэффективность дома является важной темой для жителей Эстонии, и, безусловно, ее значение при приобретении нового жилья возросло в результате недавнего резкого роста цен на энергоносители, что повысило интерес клиентов к более эффективным решениям в области энергетики», – прокомментировала руководитель подразделения банковского обслуживания частных клиентов SEB Силле Халланг.
    Организованный SEB опрос был проведен в апреле 2022 года компанией Norstat, в Эстонии в нем приняли участие в общей сложности 1000 человек в возрасте 18–74 лет.

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