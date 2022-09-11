У жителей Литвы нет даже 380 евро на непредвиденные расходы
Директор «Продовольственного банка» Литвы Симонас Гурявичюс признал, что с июля-августа чувствуется, что людям стало сложнее. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
Директор Национальной сети организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене обратила внимание на то, что у больше чем трети жителей Литвы нет даже 380 евро на непредвиденные расходы, пишет RusDelfi.lt.
«Согласно подсчетам, у 36% жителей Литвы нет даже 380 евро на случай непредвиденных расходов. Эти люди живут от зарплаты до зарплаты: они необязательно живут в нищете, но у них нет денег, которые можно было бы отложить, эти люди чувствительны к любому подорожанию товаров и услуг. Есть немало людей с очень небольшими доходами: пенсионеры, инвалиды», – сказала Адомавичене.
Она напомнила, что в 2018 г. энергетическую нищету ощущали 28% жителей Литвы: «Это означает способность оплатить счета, достаточно отапливать жилье, располагать информацией о средствах помощи. Вероятно, до этого кризиса данный показатель улучшился. К сожалению, сейчас есть опасения, что с энергетической нищетой столкнется больше людей, им будет сложнее оплатить счета, будут экономить как центральное отопление, так и другие виды топлива».
Директор «Продовольственного банка» Литвы Симонас Гурявичюс признал, что с июля-августа чувствуется, что людям стало сложнее: «Рост цен на продукты повлиял на то, что потребности наших 600 неправительственных организаций и их партнеров растут. В среднем мы сейчас оказываем помощь 170 000 человек. Поступает все больше просьб оказать помощь продуктами. Ситуация пока не трагическая, но каждый месяц количество нуждающихся людей увеличивается на тысячу».
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