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14 сентября 2022 в 7:24 Поделиться:









История успеха продуктовых интернет-магазинов подходит к концу

Несмотря на сложности, Rimi и Selver от своих интернет-магазинов пока не отказываются. Фото: Andras Kralla

Объемы в интернет-магазинах продуктовых сетей значительно снизились по сравнению с пиком коронавирусного кризиса: поддержание работы интернет-магазинов в текущей экономической ситуации будет непростой задачей, пишет rus.err.ee.

«Снижение спроса отмечается во всех сегментах интернет-магазинов», – сообщил представитель Selver Кристьян Андерсон, добавив, что во втором квартале этого года показатели были на 20-50% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Снижение интереса к заказу продуктов через интернет подтвердила и представитель Rimi Хелен Ледней, по оценке которой на использование интернет-магазинов влияет течение коронавируса, т.к. чем больше заболевших, тем активнее становятся продажи в интернет-магазинах.

Rimi и Selver от своих интернет-магазинов пока не отказываются.

«Сейчас есть тенденция к минусу, и мы знаем, что у других сетей ситуация близка к нулю, но мы всего два года на рынке, столько инвестировали в развитие интернет-магазинов, все эти средства нужно вернуть», – заявил Андерсон.