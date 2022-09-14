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    История успеха продуктовых интернет-магазинов подходит к концу

    Несмотря на сложности, Rimi и Selver от своих интернет-магазинов пока не отказываются.Фото: Andras Kralla

    Объемы в интернет-магазинах продуктовых сетей значительно снизились по сравнению с пиком коронавирусного кризиса: поддержание работы интернет-магазинов в текущей экономической ситуации будет непростой задачей, пишет rus.err.ee.

    «Снижение спроса отмечается во всех сегментах интернет-магазинов», – сообщил представитель Selver Кристьян Андерсон, добавив, что во втором квартале этого года показатели были на 20-50% ниже, чем в тот же период прошлого года.
    Снижение интереса к заказу продуктов через интернет подтвердила и представитель Rimi Хелен Ледней, по оценке которой на использование интернет-магазинов влияет течение коронавируса, т.к. чем больше заболевших, тем активнее становятся продажи в интернет-магазинах.
    Rimi и Selver от своих интернет-магазинов пока не отказываются.
    «Сейчас есть тенденция к минусу, и мы знаем, что у других сетей ситуация близка к нулю, но мы всего два года на рынке, столько инвестировали в развитие интернет-магазинов, все эти средства нужно вернуть», – заявил Андерсон.

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