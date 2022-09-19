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    H&M и Decathlon удалят экологические этикетки

    Компания H&M взяла обязательство убрать размытые формулировки об экологичности.Фото: Mike Segar, Scanpix

    Расследование нидерландского регулятора показало, что компании могли ввести в заблуждение покупателей, объявив свои товары «зелеными». Теперь H&M и Decathlon обязались убрать эти утверждения с этикеток, а также пожертвовать почти 1 млн евро на экологию.

    Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой шведская H&M и французская сеть спортивных товаров Decathlon обязались скорректировать или больше не использовать утверждения об устойчивости и экологичности их продукции на товарах и сайтах. Такое обещание они дали Управлению по делам потребителей и рынков Нидерландов (Authority for Consumers and Markets, ACM) после проверки, проведенной регулятором.
    Компании также намерены работать над своей экологической повесткой и пожертвовать 400 000 евро (H&M) и 500 000 евро (Decathlon) на экологические цели, «чтобы компенсировать использование неясных и недостаточно обоснованных заявлений об устойчивости».
    Расследование ACM установило, что прошлые заявления компаний могут ввести покупателей в заблуждение. Поскольку были использованы слишком общие термины – «экодизайн», «осознанность», «осознанный выбор» и пр.
    Пока речь не о гринвошинге, а о слишком общих формулировках.

    Потребители, которые хотят сделать устойчивый выбор, должны быть уверены в правдивости заявлений компаний.

    Катотье Хийманс ван ден Берг
    член правления ACM
    Поскольку компании сами взяли на себя обязательства отказаться от размытых формулировок, у ACM больше нет претензий к ним.
    «Мы подчеркиваем, что опасения, высказанные ACM, не связаны с предоставлением ложной информации», – заявили в H&M изданию ESG Today. Компания признает, что ее формулировки были недостаточно точными. Но напоминает, что правовых норм для коммуникации в области устойчивого развития пока нет.
    Хотя в гринвошинге H&M тоже обвиняют. Так, в июле коллективный иск в федеральный суд Нью-Йорка подала Челси Коммодор. Она утверждает, что компания нацелилась на растущий сегмент сознательных потребителей, но выдает им искаженную информацию. H&M утверждала, что «платье было изготовлено с использованием в среднем на 20% меньше воды», тогда как независимое расследование, проведенное новостным агентством Quartz, показало, что платье «на самом деле было сделано с использованием на 20% больше воды». Решение по этому иску еще не вынесено.
    Регулирующие органы во всем мире уделяют все больше внимания потенциально вводящим в заблуждение формулировкам. Особенно в секторах моды и одежды. Так, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании недавно заявило, что проводит расследование в отношении ритейлеров модной одежды ASOS, Boohoo и George at Asda.

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