Новости

Екатерина Мереминская

19 сентября 2022 в 9:48 Поделиться:









H&M и Decathlon удалят экологические этикетки

Компания H&M взяла обязательство убрать размытые формулировки об экологичности. Фото: Mike Segar, Scanpix

Расследование нидерландского регулятора показало, что компании могли ввести в заблуждение покупателей, объявив свои товары «зелеными». Теперь H&M и Decathlon обязались убрать эти утверждения с этикеток, а также пожертвовать почти 1 млн евро на экологию.

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой шведская H&M и французская сеть спортивных товаров Decathlon обязались скорректировать или больше не использовать утверждения об устойчивости и экологичности их продукции на товарах и сайтах. Такое обещание они дали Управлению по делам потребителей и рынков Нидерландов (Authority for Consumers and Markets, ACM) после проверки, проведенной регулятором.

Компании также намерены работать над своей экологической повесткой и пожертвовать 400 000 евро (H&M) и 500 000 евро (Decathlon) на экологические цели, «чтобы компенсировать использование неясных и недостаточно обоснованных заявлений об устойчивости».

Расследование ACM установило, что прошлые заявления компаний могут ввести покупателей в заблуждение. Поскольку были использованы слишком общие термины – «экодизайн», «осознанность», «осознанный выбор» и пр.

Пока речь не о гринвошинге, а о слишком общих формулировках.

Потребители, которые хотят сделать устойчивый выбор, должны быть уверены в правдивости заявлений компаний. Катотье Хийманс ван ден Берг член правления ACM

Поскольку компании сами взяли на себя обязательства отказаться от размытых формулировок, у ACM больше нет претензий к ним.

не связаны с предоставлением ложной информации», – заявили в H&M «Мы подчеркиваем, что опасения, высказанные ACM,», – заявили в H&M изданию ESG Today . Компания признает, что ее формулировки были недостаточно точными. Но напоминает, что правовых норм для коммуникации в области устойчивого развития пока нет.

Хотя в гринвошинге H&M тоже обвиняют. Так, в июле коллективный иск в федеральный суд Нью-Йорка подала Челси Коммодор. Она утверждает, что компания нацелилась на растущий сегмент сознательных потребителей, но выдает им искаженную информацию. H&M утверждала, что «платье было изготовлено с использованием в среднем на 20% меньше воды», тогда как независимое расследование, проведенное новостным агентством Quartz, показало, что платье «на самом деле было сделано с использованием на 20% больше воды». Решение по этому иску еще не вынесено.

Регулирующие органы во всем мире уделяют все больше внимания потенциально вводящим в заблуждение формулировкам. Особенно в секторах моды и одежды. Так, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании недавно заявило, что проводит расследование в отношении ритейлеров модной одежды ASOS, Boohoo и George at Asda.