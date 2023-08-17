Эстония уже скоро может заключить договор о покупке ПВО

По всей видимости, Эстония закупит систему Iris-T SLM Фото: dpa Picture-Alliance/Scanpix

По словам руководителя отдела закупок государственного Центра оборонных инвестиций Ивара Янсона, через несколько недель Эстония, скорее всего, подпишет договор с немецкой оборонной компанией Diehl Defence о приобретении системы ПВО средней дальности.

Согласно текущему плану, уже 11 сентября стороны подпишут договор, по которому Эстония приобретет систему ПВО средней дальности Iris-T, сказал Янсон. Он пока не захотел назвать точную цену и дату поставки системы.