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20 августа 2023 в 13:41









Станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Предполагалось, что она прилунится 21 августа. Фото: Roscosmos State Space Corporatio

Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в «Роскосмосе» 20 августа — на 10-й день после запуска лунной миссии.

В российской госкорпорации заявили, что 19 августа при переходе на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» уточнил, что связь с аппаратом была потеряна. Специалистам корпорации не удалось наладить связь и найти станцию. Они считают, что аппарат перешел на «нерасчетную орбиту» и разбился о поверхность естественного спутника Земли, пишет « Медуза ».

Запуск «Луны-25» был первой в современной истории России лунной миссией. Станция стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Предполагалось, что она прилунится 21 августа. Предыдущая станция — «Луна-24» — была запущена в 1976 году Советским Союзом. Российский аппарат должен был совершить мягкую посадку на Луну, а затем провести исследования в южной приполярной области спутника и разведку ресурсов, в том числе воды.

За время миссии российская станция успела прислать несколько снимков, в том числе фотографию южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, и научные данные. В частности, приборы «Луны-25» зафиксировали момент удара микрометеорита.

«Луна-25» могла бы стать первой в истории станцией на южном полюсе Луны, опередив индийскую миссию «Чандраян-3». Индия запустила свой третий аппарат 14 июля. В рамках миссии он также должен изучать южный полюс спутника Земли. 19 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что посадочный модуль «Чандраян-3» под названием «Викрам» совершил последний маневр по снижению высоты окололунной орбиты и начал подготовку к посадке. Ожидается, что это произойдет 23 августа.

В случае успеха Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну, после СССР, США и Китая. Газета The New York Times отмечает, что успех Индии после провала российской лунной миссии станет «ударом для президента РФ Владимира Путина», который «использует достижения России в космосе как неотъемлемую часть утверждения своей власти».