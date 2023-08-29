    К строительству морских ветропарков Лийви проявили интерес семь конкурентов

    На строительство морских ветропарков Liivi 1 и Liivi 2 было подано в общей сложности семь заявок.

    Ожидается, что первый тендер состоится в ноябре или декабре нынешнего года.Фото: Лийз Трейманн
    Как сообщает Äripäev, свои заявки на строительство морских ветропарков Лийви подали компании Liivi Offshore OÜ, Aker Offshore Wind Europe GmbH, Viru Keemia Grupp AS, Sunly Wind OÜ, Edel Offshore Wind OÜ.

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