Покупатели жилья в Швеции массово отменяют бронирования в новостройках
Новые жилые дома в СтокгольмеФото: Valery Vvoennyy, Scanpix
Жители Швеции в последние полгода отменили больше половины всех бронирований квартир, сделанных для приобретения жилья в новостройках. Потенциальные клиенты не хотят покупать квартиры на остывающем рынке, предпочитая нести издержки по отмене броней.
Согласно данным, опубликованным сегодня шведским государственным кредитным агентством SBAB, около 65% бронирований нового жилья были отменены за последние шесть месяцев, поскольку покупатели предпочли нести расходы по отмене, а не покупать на падающем рынке.
Бронирования массово отменяются, несмотря на то, что за отмену сделки взимается плата. Это говорит о существенном падении спроса и охлаждении рынка. В перспективе ситуация может сулить и дальнейшее снижение строительной активности, которой мешает снижение цен на жилье, а также снижение покупательной способности населения.
«Ситуация с точки зрения продаж и бронирования новых домов катастрофическая», — заявил в своем заявлении главный экономист SBAB Роберт Бойе. «Объемы продаж сейчас составляют четвертую или пятую часть того, что мы видели всего год или два назад».
По последним оценкам, в этом году в Швеции может начаться строительство около 25 000 жилых юнитов (в это число входят квартиры, апартаменты, доли в кондоминиумах и тд). Это составит четверть от количества домов, которые необходимо строить в стране каждый год, чтобы полностью удовлетворить спрос.
«Я предполагаю, что мы стали свидетелями только начала кризиса в жилищном секторе, и в следующем году будет устойчивый поток банкротств», — отметил Бойе.
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