    В Ротерманни провели обыск по подозрению в нарушении санкций

    Компания, подозреваемая в нарушении санкций, находится в квартале Ротерманни.Фото: Erik Prozes

    В среду вечером полиция задержала в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в нарушении санкций, а также провела обыск в связанной с ними компании в квартале Роттерманни.

    По словам окружного прокурора Северной окружной прокуратуры Леэло Соомаа, предприниматели и компания подозреваются в нарушении санкций Европейского Союза.
    "Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России", - заявила Соомаа. - "Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и при посредничестве компании из страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций ЕС является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело".
    По словам прокурора, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного процесса. На данный момент прокуратура не разглашает имена подозреваемых и компании.
    "Если компания из ЕС, работающая в сфере, на которую распространяются санкции, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, то это нарушение санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания", - подчеркнула Соомаа.
    Она добавила, что если правоохранительные органы получают информацию о том, что кто-то мог нарушить санкции, возбуждается уголовное дело. Нарушение санкций может наказываться штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
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