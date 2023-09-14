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dv.ee

14 сентября 2023 в 11:49









Латвия дала гражданам РФ еще два года на сдачу экзамена по госязыку

Фото: Shutterstock

В четверг, 14 сентября, Сейм принял во втором, окончательном чтении изменения в Законе об иммиграции. Они гласят, что проживающим в Латвии гражданам России на два года продлевается срок, в течение которого им нужно подтвердить свое знание госязыка, чтобы сохранить право получить вид на жительство в стране.

Это касается только тех обладателей паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам, сообщает Rus.LSM со ссылкой на пресс-служба латвийского парламента.

Как сообщалось ранее, в конце августа правительство решило предложить Сейму внести изменения в Закон об иммиграции, предусматривающие, что те граждане РФ, которые не сдали до 1 сентября экзамен по государственному языку для получения постоянного ВНЖ в Латвии, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года, в течение которых они должны пройти языковую проверку. Поправки касаются тех, кто уже пробовал сдать экзамен по госязыку, но не смог. На данный момент таковых – около 60% от общего числа претендентов.

ВНЖ на эти два года предусматривает право для граждан РФ жить и работать в Латвии, а также получать такие же бесплатные услуги здравоохранения, пособия и социальные услуги, как и лица с постоянным ВНЖ, если место жительства лица задекларировано в Латвии.

Те граждане РФ, которые не подадут заявку на ВНЖ, скоро начнут получать извещения с призывом покинуть Латвию в течение 90 дней.

В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. С первого раза сдать его смогло 39%, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.