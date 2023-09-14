    Латвия дала гражданам РФ еще два года на сдачу экзамена по госязыку

    Фото: Shutterstock

    В четверг, 14 сентября, Сейм принял во втором, окончательном чтении изменения в Законе об иммиграции. Они гласят, что проживающим в Латвии гражданам России на два года продлевается срок, в течение которого им нужно подтвердить свое знание госязыка, чтобы сохранить право получить вид на жительство в стране.

    Это касается только тех обладателей паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам, сообщает Rus.LSM со ссылкой на пресс-служба латвийского парламента.
    Как сообщалось ранее, в конце августа правительство решило предложить Сейму внести изменения в Закон об иммиграции, предусматривающие, что те граждане РФ, которые не сдали до 1 сентября экзамен по государственному языку для получения постоянного ВНЖ в Латвии, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года, в течение которых они должны пройти языковую проверку. Поправки касаются тех, кто уже пробовал сдать экзамен по госязыку, но не смог. На данный момент таковых – около 60% от общего числа претендентов.
    ВНЖ на эти два года предусматривает право для граждан РФ жить и работать в Латвии, а также получать такие же бесплатные услуги здравоохранения, пособия и социальные услуги, как и лица с постоянным ВНЖ, если место жительства лица задекларировано в Латвии.
    Те граждане РФ, которые не подадут заявку на ВНЖ, скоро начнут получать извещения с призывом покинуть Латвию в течение 90 дней.
    В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. С первого раза сдать его смогло 39%, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
ЕЦБ вновь поднял ставку
Индекс Таллиннской биржи упал
Компания, в которой вчера проводились обыски, открывает фирмы и банковские счета для россиян
Эпицентр
В Ида-Вирумаа субсидируют производство биотоплива и «умных» фильтров для воды
Совместное учреждение EAS и KredEx сообщило, что две компании из Ида-Вирумаа получат субсидии из Фонда справедливого перехода на открытие новых производств. В компаниях рассказали ДВ подробнее, какая именно продукция появится в результате инвестиций, и в чем ее новизна.
Совместное учреждение EAS и KredEx сообщило, что две компании из Ида-Вирумаа получат субсидии из Фонда справедливого перехода на открытие новых производств. В компаниях рассказали ДВ подробнее, какая именно продукция появится в результате инвестиций, и в чем ее новизна.
Все большие материалы
Инвестор
Цена размещения акций ARM составила 51 доллар
Капитализация британского разработчика микропроцессоров ARM Holdings оценивается накануне IPO в 54,5 млрд долларов, сообщает BBC News.
Капитализация британского разработчика микропроцессоров ARM Holdings оценивается накануне IPO в 54,5 млрд долларов, сообщает BBC News.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Кылварт пока выиграл сражение
Яанус Карилайд, в последний час отказавшийся от обещания покинуть Центристскую партию в случае победы на выборах ее председателя Михаила Кылварта, может хотя бы временно передохнуть – Кылварт выиграл выборы, но Карилайд сохранил свое место в правлении и возможность маневра в вопросе «уйду-не уйду».
Яанус Карилайд, в последний час отказавшийся от обещания покинуть Центристскую партию в случае победы на выборах ее председателя Михаила Кылварта, может хотя бы временно передохнуть – Кылварт выиграл выборы, но Карилайд сохранил свое место в правлении и возможность маневра в вопросе «уйду-не уйду».
Все мнения
Интервью
Основатель театральной студии Art Cherdak Иван Алексеев: бизнес – это творчество
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект