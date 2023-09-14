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dv.ee

14 сентября 2023 в 13:18









Законопроект о защите от риторики ненависти направлен на первое чтение

Рийгикогу. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Правовая комиссия направила пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение законопроект, цель которого – защитить общество от разжигания вражды и наиболее тяжких форм преступлений на почве ненависти. При этом документ учитывает свободу слова и другие основные права, сообщается в пресс-релизе.

Согласно законопроекту, в дальнейшем преступлением будут считаться тяжелые случаи разжигания ненависти, т. е. открытые призывы к ненависти, насилию или дискриминации в отношении группы людей или члена группы на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, недуга, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального статуса.