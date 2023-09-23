    В России космический рост военных расходов

    Готовность правительства России резко нарастить военные расходы, почти не жертвуя никакими другими, основывается на сверхоптимистичных прогнозах доходов и расходов бюджета.Фото: AP/Scanpix

    В России госбюджет на 2024 год утвержден правительством - это первый настоящий бюджет военного времени. Военные расходы вырастут в 1,7 раза и впервые в истории современной России превысят социальные.

    Правительство России на этой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. До 1 октября проект будет внесен в Госдуму, пишет The Bell. Пресс-служба правительства раскрыла только общие параметры бюджета, без разбивки расходов, но цифры по важнейшим статьям узнал Bloomberg — и уже те данные, которые известны сейчас, наглядно свидетельствуют: такого бюджета у России еще не было никогда.
    Военные расходы (статья «Национальная оборона») в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем Россия фактически потратит на оборону в 2023-м (6,4 трлн, по данным Bloomberg), и в 2,3 раза больше, чем в первом военном 2022 году (4,7 трлн).
    10,8 трлн рублей - это 105 млрд евро. Это примерно 6% ВВП России, вдвое больше, чем ее бюджет тратил на оборонные статьи в предвоенные годы.
    Это соотношение сравнимо с военными расходами США в 1980-х, на последнем пике холодной войны (после 1988 года США никогда не тратили на оборону больше 6% ВВП).
    До СССР, тратившего на оборону 12–14% ВВП, России еще пока далеко.

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