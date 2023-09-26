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dv.ee

26 сентября 2023 в 13:52









Девелопер Кодулахе выбрал проект нового квартала

Победил вариант с велодорожками и зоной, закрытой для автомобилей. Фото: Apex Arhitektuuribüroo

Объявлен победитель конкурса на архитектурный проект жилого квартала в районе Кодулахе, недалеко от Штромки. Это Apex Arhitektuuribüro, предложившее сочетание трех типов домов, прогулочной зоны и велодорожек.

Участок по адресу Сооди, 6, что недалеко от пляжа Штромки, спроектирует Apex Arhitektuuribüroo, сообщает девелопер района Кодулахе компания Arco Vara. Там планируют построить три многоквартирных дома, автомобильную и пешеходно-велосипедную дорогу в направлении Палдиского шоссе.

Проект Apex Arhitektuuribüro под названием UKAUKA предлагает блестящее решение по соединению квартала Кодулахе, пляжа Штромки и Палдиского шоссе с зонами пешеходно-велосипедных дорожек, сохраняя при этом приватность террасных зон жильцов района, отметил руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.

«Будут построены три типа многоквартирных домов, в которых будет 60 квартир и три коммерческих помещения, – рассказал Нийнемяэ. – Одной из самых ярких частей работы-победителя архитектурного конкурса стало решение по возведению террас на крыше, которые создают визуальный эффект ступенчатости и тем самым уменьшают массивность здания».

«Мы спроектировали хорошую среду с плотными и просторными, частными и общественными зонами». Фото: Apex Arhitektuuribüro

Территорию между зданиями планируют сделать свободной от автомобилей, уточнил партнер Apex Arhitektuuribüroo Ове Оот: выбирая между парковкой и озеленением посчитали более важной экологичность.

Бюро Apex существует с 2005 года. Авторы проекта-победителя: Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийзпет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур. Девелопер Кодулахе – Arco Vara – международный концерн, работающий в Эстонии и Болгарии. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году, начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.

Строительство и начало продаж квартир запланированы на первое полугодие 2024 года. Сдать объект владелец обещает в 2025 году.

20 миллионов евро планирует вложить в проект девелопер.

Главным подрядчиком этого проекта является Arco Tarc – дочерняя компания Arco Vara.