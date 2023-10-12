Новости

dv.ee

12 октября 2023 в 9:55









В ноябре в Таллинне возобновит работу трамвайный маршрут №5

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Начиная с 1 ноября в Таллинне вновь появится трамвайный маршрут №5, который будет обслуживать линию «Копли – Вана-Лыуна». Этот маршрут в последний раз работал в 2004 году. Запущенная в связи со строительными работами в Кесклинне временная линия №6, соединяющая Тонди и Копли, будет работать до 31 октября, сообщается в пресс-релизе.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что предыдущие месяцы показали интерес горожан к работе маршрута, соединяющего Копли и Пярнуское шоссе. «После того, как в октябре возобновилось трамвайное движение остальных линий, для маршрута №6 проблему стала представлять ограниченная вместимость конечной остановки “Тонди”, на которую стали прибывать сразу три трамвайных маршрута. Поскольку для увеличения вместимости этой конечной остановки недостаточно места, мы приняли решение возобновить работу трамвайного маршрута №5, который будет следовать в Вана-Лыуна, как и почти двадцать лет назад», – сказал Свет.