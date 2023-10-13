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dv.ee

13 октября 2023 в 9:42









Apollo Kino готовится отказаться от одноразовых коробок для попкорна и стаканов

Кинотеатр Apollo. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Ежегодно во всех кинотеатрах Apollo Kino используют миллионы одноразовых коробок для попкорна и стаканов для напитков. Теперь сеть кинотеатров планирует перейти на современные многоразовые стаканы.

Сеть Apollo Kino уже выяснила, какая фирма могла бы производить подходящие многоразовые стаканы для кинотеатра – поскольку речь идет об очень больших объемах, найти партнера непросто. По словам руководителя по продажам и маркетингу Apollo Kino Маарьи Каалеп, еще нужно найти решение ряда вопросов: например, путь многоразовых стаканов от прилавка в зал и обратно должен быть продуман таким образом, чтобы одновременно с комфортом возвращать свои стаканы могли сотни посетителей.

«Думаю, мы говорим о перспективе нескольких лет, не дольше, – сказала Каалеп. – Мы хотим уже в следующем году начать поэтапно переходить на многоразовые стаканы».

На первом этапе в кинотеатрах будут параллельно продолжать использовать как одноразовые, так и многоразовые стаканы. «Мы хотим, чтобы клиент сам выбирал многоразовую тару», – пояснила Каалеп.