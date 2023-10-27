    Emor: повышение налога больше повлияет на неэстонцев

    Среди тех, кому приходится экономить, много пожилых людей.Фото: Andras Kralla

    Согласно недавнему исследованию Kantar Emor, повышение подоходного налога, вступающее в силу с нового года, заставит почти каждого второго жителя Эстонии (46%) экономить больше, чем раньше, чтобы справиться с этим, сообщает компания.

    Почти 18% жителей говорят, что планируют закупить промышленные товары и продукты длительного хранения заранее до конца года, а каждый третий житель считает, что повышение налога вообще не повлияет на их покупательское поведение.
    Выше среднего повышение налога повлияет на покупательское поведение людей других национальностей и людей с доходами ниже среднего. Большая часть тех, кто экономит, приходится на самую молодую возрастную группу, т.е. 15-24 лет, а вторая по величине группа – это самая старшая возрастная группа, т.е. 75-84-летние.
    Среди тех, для кого повышение налога не повлияет на покупательское поведение, в среднем больше мужчин (36%) и 50-74-летних (39%). По региональному распределению среди них меньше среднего жителей Ида- и Ляэне-Вирумаа. Согласно опросу, последние более чувствительны к повышению налога, и среди них больше среднего (24%) тех, кто планирует купить товары заранее.
    Если посмотреть на партийные предпочтения, то больше всего тех, кто говорит, что повышение налога не повлияет на их покупательское поведение, среди избирателей Партии реформ (64%) и Eesti 200 (54%). Однако меньше всего их среди избирателей EKRE (21%) и Центристской партии (22%). Почти каждый второй избиратель Центристской партии и EKRE в настоящее время планирует больше откладывать, чтобы справиться с повышением налога в следующем году, а каждый четвертый из их избирателей также планирует заранее купить товары до конца года.
    Kantar Emor проводил исследование в период с 12 по 18 октября. В онлайн-опросе приняли участие 1143 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет.

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