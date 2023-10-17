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Кристель Хярма

17 октября 2023 в 6:39









IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены

IKEA объявила, что снизит среднюю цену на мебель, поскольку инфляция снижается. Фото: Liis Treimann

Крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA недавно объявил, что снизит среднюю цену в своих магазинах. По словам местных производителей, снижения цен требуют и другие магазины и покупатели.

Wendre, которая уже много лет производит одеяла и подушки для IKEA, уступила требованиям крупной сети и продает ей собственную продукцию дешевле. Глава Wendre Гэвин Перкинс признал, что клиенты требуют более низких цен, и поэтому фирме пришлось провести необходимый анализ затрат внутри компании и сократить расходы там, где это возможно.