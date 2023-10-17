IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены

Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.