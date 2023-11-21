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dv.ee

21 ноября 2023 в 8:35









Эстония вложит 300 000 евро в развитие цифровых услуг Кении

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонский центр международного сотрудничества в целях развития (ESTDEV) в рамках гостендера ищет фирму, которая поможет правительству Кении повысить потенциал своих информационных систем для предоставления электронных, ориентированных на граждан услуг – вклад Эстонии в это инициативу составит 300 000 евро, пишет rus.err.ee.

Целью объявленного 16 ноября тендера является создание платформы для оказания помощи правительству Кении в развитии инфосистем для предоставления гражданам электронных услуг.

Руководитель в области цифрового развития ESTDEV Андрес Ээремаа сообщил ERR, что речь идет о международном проекте, который помимо ESTDEV финансируется Европейским Союзом и Германским агентством по сотрудничеству в области развития.

«Общий бюджет проекта составляет 2,4 млн евро, из которых 2,1 млн евро – иностранное финансирование, а 300 000 евро – эстонское», – пояснил он.