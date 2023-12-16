Банк России поднял ключевую ставку до 16%

Оборот по акциям Infortar оказался рекордным за год

Сегодня состоялся дебют акций Infortar на Таллиннской бирже. Оборот по торгам этими бумагами превысил миллион евро, что стало самым высоким значением за 2023 год.

Сегодня состоялся дебют акций Infortar на Таллиннской бирже. Оборот по торгам этими бумагами превысил миллион евро, что стало самым высоким значением за 2023 год.