Банк России поднял ключевую ставку до 16%
Председатель Банка России Эльвира НабиуллинаФото: Антон Ваганов, Reuters/Scanpix
Это пятое повышение подряд.
Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, пишет
российский центробанк. Теперь ставка составляет 16,00% годовых.
Банк России объяснил это решение высоки инфляционным давлением.
"По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - пишет Банк России
Данное повышение ключевой ставки стало пятым подряд.
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