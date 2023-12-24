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dv.ee

24 декабря 2023 в 16:00









Желаем читателям светлого Рождества!

Дорогие читатели!

Редакция ДВ желает вам светлого Рождества и уютных домашних праздников! Пусть в вашем доме будет мирно и спокойно, на столе сытно, в кошельках плотно, а на душе уверенно!

Дорогие предприниматели, помните и о том, что от вашей предприимчивости зависит благополучие всего общества, в том числе самых слабых его членов. Рождество – это прекрасный повод вспомнить об этом и помочь тем, кому труднее нас.

Доброго Рождества вам и вашим близким!