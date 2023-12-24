    Желаем читателям светлого Рождества!

    Дорогие читатели!

    Редакция ДВ желает вам светлого Рождества и уютных домашних праздников! Пусть в вашем доме будет мирно и спокойно, на столе сытно, в кошельках плотно, а на душе уверенно!
    Дорогие предприниматели, помните и о том, что от вашей предприимчивости зависит благополучие всего общества, в том числе самых слабых его членов. Рождество – это прекрасный повод вспомнить об этом и помочь тем, кому труднее нас.
    Доброго Рождества вам и вашим близким!
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Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
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Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
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