    Кая Каллас: я хочу занимать пост премьер-министра все четыре года

    Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    По словам лидера Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас, у нее нет планов перебраться на работу в Брюссель, и она намерена пробыть на посту главы правительства Эстонии как минимум до следующих парламентских выборов, пишет rus.err.ee.

    В опубликованном во вторник интервью еженедельнику Maaleht Каллас заявила, что ее отставка с поста премьер-министра ничего не изменила бы и что она не намерена баллотироваться в Европарламент или перейти на работу в Еврокомиссию, поскольку она хочет быть премьер-министром достаточно долго, чтобы «делить пирог», а не только бороться с кризисами.
    «Честно говоря, меня только ругали за те решения, которые мы должны принять, чтобы улучшить ситуацию, но я также хотела бы насладиться их плодами, – сказала Каллас. – А не так, что я должна разгребать бардак, который устроило правительство Юри Ратаса, а я та, кто появляется на вечеринке, где всем заказали напитки за общие деньги и, конечно, торты. А я получаюсь тем непопулярным человеком, который прекращает праздник. Но когда все начнет налаживаться, я хотела бы сама там присутствовать».
    В последние недели Каллас подвергается более прямой критике внутри своей собственной партии. Бывший председатель Партии реформ и премьер-министр Андрус Ансип в нескольких интервью заявил, что Партии реформ необходимо изменить содержание своей политики и методы ее реализации и найти нового лидера на место Каллас.

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