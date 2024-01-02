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dv.ee

2 января 2024 в 8:53









«Мы стали экспертами по выживанию»: рост налогов привел эстонские отели в шок

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла. Фото: Andras Kralla

По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, туристический сектор надеялся на более быстрое восстановление с 2023 года, но этого, к сожалению, не произошло, пишет Rus.Delfi.

«Темпы восстановления были положительными только в начале года, с тех пор повышение процентных ставок стало более негативно влиять на покупательную способность населения, а развлечения и поездки в таких случаях отменяются в первую очередь. Позади у нас уже три года убытков (совокупный убыток сектора за три года превышает 80 миллионов) – с момента пандемии туристический сектор в целом еще не достиг прибыли. К настоящему времени руководители компаний стали уже настоящими экспертами по выживанию», – заявила Майдла.

В свете всего этого план нового правительства по повышению налога с оборота привел сектор размещения в шок – по словам Майдла, это «как если только начавшему выздоравливать больному вылить за шиворот ведро ледяной воды».

«Хорошо, что нам удалось снизить этот процент, но ожидаемые в следующем году изменения окажут разрушительное воздействие на весь сектор. В соседних странах налоговые ставки ниже, и при нынешних темпах восстановления это необоснованная дополнительная нагрузка на наши компании – это решение следует отменить», – добавила она.