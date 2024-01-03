    Госдолг США впервые в истории превысил 34 трлн долларов

    Президент США Джо Байден. Фото: Philip Yabut

    Объем госдолга США впервые в истории превысил 34 трлн долларов, следует из статистических данных американского минфина, обнародованных на сайте ведомства во вторник, 2 января.

    Как следует из таблицы, к 29 декабря суммарный непогашенный государственный долг страны составлял 34,001 трлн долларов. За день до этого он оценивался в 33,911 трлн. Предыдущий рекордный размер госдолга в 33 трлн долларов был зафиксирован в середине сентября, пишет DW.
    В начале 2023 года госдолг США превысил установленный потолок в 31,4 трлн долларов. После этого американский минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент США Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались повышать потолок без сокращения бюджетных расходов.
    Компромисс по лимиту госдолга
    29 мая Байден и тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли компромисса, и в июне Байден подписал закон, предусматривающий повышение потолка госдолга со 2 января 2025 года. До этого срока действие лимита приостанавливается. В Белом доме заверяли, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.
    Конгрессмены на предстоящей неделе возвращаются к обсуждению расходных статей бюджета, чтобы успеть достичь решения к установленным срокам 19 января и 2 февраля. Законодатели также надеются принять новые пакеты помощи Украине и Израилю, при необходимости увязав их с увеличением ассигнований по защиту американских границ от проникновения в страну нелегальных мигрантов.

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