    Немецкий аналитик: в Европе звучит тревожный звоночек рецессии

    Иллюстративное фото. Фото: Bernd Wüstneck, DPA/Scanpix

    Деловая активность в еврозоне демонстрирует признаки замедления, если верить опубликованным в четверг результатам опроса менеджеров по закупкам, передает Reuters.

    Итоговый сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Коммерческого банка Гамбурга (HCOB), который составляет S&P Global и который считается хорошим индикатором общего состояния экономики, в декабре находился на уровне ноябрьского значения 47,6. Это значительно ниже отметки в 50 пунктов, которая и отделяет рост от спада. На данный момент индекс находится ниже 50 пунктов седьмой месяц подряд.

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