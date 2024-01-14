    Патентный департамент хотят переименовать

    Фото: pexels.com

    В Патентном департаменте уже много лет говорят о необходимости сменить название ведомства, представители которого считают, что более подходящее для него название – Департамент интеллектуальной собственности, пишет ERR.

    Как вариант, ведомство рассматривает и название "Департамент творческой собственности", сообщила пресс-служба ведомства.
    В ноябре прошлого года Патентный департамент организовал публичный конкурс слов, чтобы найти более эстонский и более короткий эквивалент понятию "интеллектуальная собственность". В результате ведомство выбрало "творческую собственность".
    Новую формулировку назвали простой и прозрачной, использование которой не нуждается в обосновании. Это означает, что переход от одного понятия к другому может пройти более плавно, поскольку оно концептуально близко к оригиналу.
    Появление нового термина не означает, что Патентный департамент со дня изменит "интеллектуальную собственность" на "творческую собственность". На первых порах ведомство предлагает это понятие как возможную альтернативу существующему.
  • Самое читаемое
Исследование: лекарства в Швеции дешевле, чем в Финляндии
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире
Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников
Эпицентр
Эстонские продукты все еще поставляются в Россию
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Все большие материалы
Инвестор
Ekspress Grupp увеличила число дигитальных подписок на 41%
Количество дигитальных подписок на издания AS Ekspress Grupp по состоянию на конец 2023 года выросло на 41% в годовом сравнении. В целом к концу 2023 года число дигитальных подписок концерна достигло 207 328.
Количество дигитальных подписок на издания AS Ekspress Grupp по состоянию на конец 2023 года выросло на 41% в годовом сравнении. В целом к концу 2023 года число дигитальных подписок концерна достигло 207 328.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: шериф в городе. Наказание неотвратимо
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект