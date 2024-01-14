Новости

dv.ee

14 января 2024 в 8:51









Патентный департамент хотят переименовать

Фото: pexels.com

В Патентном департаменте уже много лет говорят о необходимости сменить название ведомства, представители которого считают, что более подходящее для него название – Департамент интеллектуальной собственности, пишет ERR.

Как вариант, ведомство рассматривает и название "Департамент творческой собственности", сообщила пресс-служба ведомства.

В ноябре прошлого года Патентный департамент организовал публичный конкурс слов, чтобы найти более эстонский и более короткий эквивалент понятию "интеллектуальная собственность". В результате ведомство выбрало "творческую собственность".

Новую формулировку назвали простой и прозрачной, использование которой не нуждается в обосновании. Это означает, что переход от одного понятия к другому может пройти более плавно, поскольку оно концептуально близко к оригиналу.

Появление нового термина не означает, что Патентный департамент со дня изменит "интеллектуальную собственность" на "творческую собственность". На первых порах ведомство предлагает это понятие как возможную альтернативу существующему.