    Eesti Päevaleht отказывается от бумажной газеты: восемь человек потеряют работу

    С июля 2023 года в онлайн-формат перешли и «Деловые ведомости». Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

    С апреля 2024 года ежедневная газета Eesti Päevaleht полностью перейдет в цифровой формат. По пятницам, как и прежде, будет выходить LP – бумажная версия газеты с более длинными и подробными статьями, сообщается в пресс-релизе.

    По словам председателя правления Delfi Meedia Арго Викербау, основная причина данного решения – смена читательских предпочтений. Спрос на бумажные издания падает, а связанные с издательской деятельностью расходы (печать, сырье, доставка на дом) растут, пояснил Викербау.

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