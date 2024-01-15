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dv.ee

15 января 2024 в 10:38









Eesti Päevaleht отказывается от бумажной газеты: восемь человек потеряют работу

С июля 2023 года в онлайн-формат перешли и «Деловые ведомости». Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

С апреля 2024 года ежедневная газета Eesti Päevaleht полностью перейдет в цифровой формат. По пятницам, как и прежде, будет выходить LP – бумажная версия газеты с более длинными и подробными статьями, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Delfi Meedia Арго Викербау, основная причина данного решения – смена читательских предпочтений. Спрос на бумажные издания падает, а связанные с издательской деятельностью расходы (печать, сырье, доставка на дом) растут, пояснил Викербау.