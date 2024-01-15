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dv.ee

15 января 2024 в 13:37









В Финляндии массово закрываются книжные магазины

В Эстонии на книги и учебные материалы действует исключение в виде ставки НСО в 9%. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

За последние 40 лет в Финляндии закрылось около 300 книжных магазинов. В прошлом году были закрыты три магазина. Решения правительства Финляндии могут привести к новым закрытиям, пишет Postimees со ссылкой на Yle.

По словам Лауры Карлссон, представителя Финской ассоциации книготорговцев, урбанизация и меняющиеся потребительские привычки влияют на всю торговлю, в том числе книжные магазины. Однако на последние влияют и решения правительства Финляндии.