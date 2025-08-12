Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,84%6 426,77
  • DOW 301,03%44 429,51
  • Nasdaq 0,97%21 592,72
  • FTSE 1000,19%9 147,41
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,84%6 426,77
  • DOW 301,03%44 429,51
  • Nasdaq 0,97%21 592,72
  • FTSE 1000,19%9 147,41
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 12.08.25, 16:10

The Telegraph: Украина готова уступить часть территории

В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам ЕС, что Киев готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мирного соглашения, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Но участие Украины, как и кого-то от ЕС в переговорах пока под вопросом.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (справа) и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига зажигают свечи у мемориала павшим украинским воинам на площади Независимости в Киеве, Украина, вторник, 12 августа 2025 года.
  • Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (справа) и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига зажигают свечи у мемориала павшим украинским воинам на площади Независимости в Киеве, Украина, вторник, 12 августа 2025 года.
  • Foto: AP/Scanpix
Речь идет о разграничении по линии фронта и передаче России контроля над оккупированными территориями, который де-факто уже есть, а не о новых уступках, цитирует издание чиновника, участвовавшего на выходных в переговорах с украинцами.
Эта позиция стала результатом обеспокоенности Украины и Европы, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут договориться о завершении конфликта без участия Киева. Зеленский призвал европейских лидеров совместно с ним выработать единый фронт, чтобы показать Трампу, что за Украиной стоят мощные дипломатические силы. Премьер-министр Польши Дональд Туск, а также руководители Франции и Германии, уже заявили о своей поддержке Украины в этом вопросе.
По данным украинской разведки, российские войска готовятся к новым наступательным операциям. Это подтверждают и европейские дипломаты, которые отмечают, что Путин по-прежнему стремится к «полной капитуляции» Украины, включая отказ от вступления в НАТО и демилитаризацию.

Статья продолжается после рекламы

Украина согласна на мир только в том случае, если получит надежные гарантии безопасности, включая поставки оружия и перспективу членства в НАТО. При этом украинская сторона подчеркивает, что не готова отказаться от территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что, хотя оккупация части украинской территории Россией является фактом, альянс никогда не признает это с юридической точки зрения. Таким образом, несмотря на возможные территориальные компромиссы, европейские лидеры и НАТО настаивают, что границы государств не могут быть изменены силой, а любое решение о судьбе украинских территорий должно быть принято исключительно Украиной.
При этом европейские дипломаты, отмечает The Telegraph, считают, что цели Путина в войне не изменились: он по-прежнему настроен на то, чтобы сместить прозападное правительство Украины и заменить его на «дружественное» себе.
Приезда Владимира Зеленского на Аляску в дни встречи Владимира Путина и Дональда Трампа ожидать не стоит, сообщает российское ТАСС, тоже со ссылкой на источники.
Перед переговорами США перебросили три сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer на границу с Россией, в Норвегию для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Это первое их размещение в стране с 2021 года, сообщают ВВС США.
Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник внеочередную встречу министров иностранных дел Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.
Новости
  • 09.08.25, 12:36
Трамп: встречусь с Путиным в пятницу на Аляске
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным в следующую пятницу в штате Аляска.
Новости
  • 08.08.25, 09:51
Трамп более не требует от Путина встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
4
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
5
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
6
Биржа
  • 09.08.25, 09:53
Пошлины на золотые слитки всколыхнули мировой рынок драгметаллов

Последние новости

Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Новости
  • 12.08.25, 16:46
В отелях Турции могут отменить систему «все включено» и шведский стол
Новости
  • 12.08.25, 16:10
The Telegraph: Украина готова уступить часть территории
Новости
  • 12.08.25, 16:04
Резкие колебания цен на электроэнергию вызвали подозрения в манипуляциях
Надзорный орган начал расследование
Mнения
  • 12.08.25, 13:52
«Несчастные случаи» как политические триггеры
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Новости
  • 12.08.25, 13:05
Результаты повторных тестов: все свиньи на ферме Nurme будут уничтожены
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии

Сейчас в фокусе

По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Предприниматель Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Кая Каллас считает, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Европа должна определить свой план действий.
Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Цена акций Tallinna Sadam в этом году выросла на 12,3%. Компания также выплатила 0,073 евро в качестве дивидендов.
Биржа
  • 11.08.25, 07:36
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025