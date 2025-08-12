The Telegraph: Украина готова уступить часть территории

В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам ЕС, что Киев готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мирного соглашения, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Но участие Украины, как и кого-то от ЕС в переговорах пока под вопросом.
Речь идет о разграничении по линии фронта и передаче России контроля над оккупированными территориями, который де-факто уже есть, а не о новых уступках, цитирует издание
чиновника, участвовавшего на выходных в переговорах с украинцами.
Эта позиция стала результатом обеспокоенности Украины и Европы, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут договориться о завершении конфликта без участия Киева. Зеленский призвал европейских лидеров совместно с ним выработать единый фронт, чтобы показать Трампу, что за Украиной стоят мощные дипломатические силы. Премьер-министр Польши Дональд Туск, а также руководители Франции и Германии, уже заявили о своей поддержке Украины в этом вопросе.
По данным украинской разведки, российские войска готовятся к новым наступательным операциям. Это подтверждают и европейские дипломаты, которые отмечают, что Путин по-прежнему стремится к «полной капитуляции» Украины, включая отказ от вступления в НАТО и демилитаризацию.
Украина согласна на мир только в том случае, если получит надежные гарантии безопасности, включая поставки оружия и перспективу членства в НАТО. При этом украинская сторона подчеркивает, что не готова отказаться от территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что, хотя оккупация части украинской территории Россией является фактом, альянс никогда не признает это с юридической точки зрения. Таким образом, несмотря на возможные территориальные компромиссы, европейские лидеры и НАТО настаивают, что границы государств не могут быть изменены силой, а любое решение о судьбе украинских территорий должно быть принято исключительно Украиной.
При этом европейские дипломаты, отмечает The Telegraph, считают, что цели Путина в войне не изменились: он по-прежнему настроен на то, чтобы сместить прозападное правительство Украины и заменить его на «дружественное» себе.
Приезда Владимира Зеленского на Аляску в дни встречи Владимира Путина и Дональда Трампа ожидать не стоит, сообщает российское ТАСС, тоже со ссылкой
на источники.
Перед переговорами США перебросили три сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer на границу с Россией, в Норвегию для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Это первое их размещение в стране с 2021 года, сообщают
ВВС США.
Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа.
