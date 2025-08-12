Назад 12.08.25, 09:41 Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог Власти Пярну обратились в министерство регионального развития и сельского хозяйства с предложением рассмотреть введение нового налога – на второе место жительства, который взимался бы в пользу местных самоуправлений.

В Пярну. Иллюстративное фото

Foto: Andras Kralla

Внося предложение, город Пярну имел в виду прежде всего летние квартиры, которые многие состоятельные люди приобретают в курортном регионе, чтобы проводить в них время в теплый сезон, пояснил инициативу ERR вице-мэр Пярну Меэлис Кукк.

Он пояснил, что подоходный налог взимается по месту регистрации резидента, при этом обязанность по вывозу мусора и благоустройству все равно ложится и на второе самоуправление, в котором владельцы недвижимости проводят значительную часть времени.

По словам Кукка, возможным вариантом решения проблемы был бы налог на недвижимость, но такая мера обещает быть слишком обременительной. Второй вариант, который поддерживает сам вице-мэр Пярну, – регистрационный сбор, чтобы люди, имеющие несколько жилых помещений, были зарегистрированы в обоих самоуправлениях, и доход, поступающий в самоуправление в виде подоходного налога, распределялся бы пропорционально между обоими самоуправлениями.