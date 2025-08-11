Назад 12.08.25, 06:00 Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить В США объем строительства новых офисных зданий за пять лет сократился на 40%. С проблемой высокой вакантности офисов сталкиваются все крупнейшие фонды недвижимости в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, признают известные эксперты рынка. Парадигма изменилась.

Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.

Foto: Raul Mee

Это касается городских властей, девелоперов, архитекторов, строителей.

«В сегменте офисной недвижимости у нас довольно высокий уровень вакантности, – признал в прошлый понедельник руководитель фондов недвижимости EfTEN Вильяр Аракас. – В начале года он составлял около 18% от всего портфеля. Сейчас нам удалось снизить его до 16%. Если смотреть на уже подписанные договоры, по которым новые арендаторы еще не заехали – ведутся подготовительные работы, то в ближайшее время показатель может снизиться еще на 4 процентных пункта. Так что работа идет, и ситуация развивается в правильном направлении». Правда, его оценка касается всех столиц стран Балтии, однако проблема очевидна и в каждом городе в отдельности.

Вакантность колеблется: рынок не спешит переваривать излишки