Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
В США объем строительства новых офисных зданий за пять лет сократился на 40%. С проблемой высокой вакантности офисов сталкиваются все крупнейшие фонды недвижимости в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, признают известные эксперты рынка. Парадигма изменилась.
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Foto: Raul Mee
Это касается городских властей, девелоперов, архитекторов, строителей.
«В сегменте офисной недвижимости у нас довольно высокий уровень вакантности, – признал в прошлый понедельник руководитель фондов недвижимости EfTEN Вильяр Аракас. – В начале года он составлял около 18% от всего портфеля. Сейчас нам удалось снизить его до 16%. Если смотреть на уже подписанные договоры, по которым новые арендаторы еще не заехали – ведутся подготовительные работы, то в ближайшее время показатель может снизиться еще на 4 процентных пункта. Так что работа идет, и ситуация развивается в правильном направлении». Правда, его оценка касается всех столиц стран Балтии, однако проблема очевидна и в каждом городе в отдельности.
Вакантность колеблется: рынок не спешит переваривать излишки
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Если эстонские компании не предложат гибкие условия работы, мы потеряем лучших людей. И просто отдадим их не только конкурентам, но и другим странам, предупреждает тренер по управлению и автор концепции осознанности в вопросах заработной платы Ирене Аннус.
Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри.
Предприниматель Таавет Хинрикус, известный прежде всего как создатель Wise, за последнее время нашел несколько уникальных объектов в городском пространстве Таллинна, развитием которых он намерен заниматься в будущем. «Действительно, нет вопроса, на который ответом была бы недвижимость, но я пришел к этому случайно», – признался он.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.