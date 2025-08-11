Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,37%9 129,71
  • Nikkei 2252,46%42 849,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,38
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,37%9 129,71
  • Nikkei 2252,46%42 849,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,38
  • 12.08.25, 06:00

Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить

В США объем строительства новых офисных зданий за пять лет сократился на 40%. С проблемой высокой вакантности офисов сталкиваются все крупнейшие фонды недвижимости в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, признают известные эксперты рынка. Парадигма изменилась.
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
  • Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
  • Foto: Raul Mee
Это касается городских властей, девелоперов, архитекторов, строителей.
«В сегменте офисной недвижимости у нас довольно высокий уровень вакантности, – признал в прошлый понедельник руководитель фондов недвижимости EfTEN Вильяр Аракас. – В начале года он составлял около 18% от всего портфеля. Сейчас нам удалось снизить его до 16%. Если смотреть на уже подписанные договоры, по которым новые арендаторы еще не заехали – ведутся подготовительные работы, то в ближайшее время показатель может снизиться еще на 4 процентных пункта. Так что работа идет, и ситуация развивается в правильном направлении». Правда, его оценка касается всех столиц стран Балтии, однако проблема очевидна и в каждом городе в отдельности.
Вакантность колеблется: рынок не спешит переваривать излишки
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 09.08.25, 14:15
Ирене Аннус: кампания «Назад в офис» опасна
Если эстонские компании не предложат гибкие условия работы, мы потеряем лучших людей. И просто отдадим их не только конкурентам, но и другим странам, предупреждает тренер по управлению и автор концепции осознанности в вопросах заработной платы Ирене Аннус.
Новости
  • 04.02.25, 11:29
Руководители загоняют сотрудников обратно в офисы. «Дома на диване ничего не происходит»
Руководители компаний постепенно возвращают сотрудников в офисы, но не настолько, чтобы каждому уже был приготовлен свой стол.
Новости
  • 06.12.24, 09:09
Миллиарды стремятся ввысь. Вот-вот появится банковский квартал
Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри.
Новости
  • 09.10.24, 06:00
Таавет Хинрикус ищет жемчужины среди таллиннской недвижимости: «Это стоит того, чтобы вкладывать свое время»
Предприниматель Таавет Хинрикус, известный прежде всего как создатель Wise, за последнее время нашел несколько уникальных объектов в городском пространстве Таллинна, развитием которых он намерен заниматься в будущем. «Действительно, нет вопроса, на который ответом была бы недвижимость, но я пришел к этому случайно», – признался он.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
4
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
5
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
6
Биржа
  • 09.08.25, 09:53
Пошлины на золотые слитки всколыхнули мировой рынок драгметаллов

Последние новости

Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
Биржа
  • 11.08.25, 19:00
Tesla планирует выйти на рынок электроэнергии Великобритании
Новости
  • 11.08.25, 18:22
Эстонский овсяный напиток пробился в Starbucks
Новости
  • 11.08.25, 17:56
E-Piim спорит с нидерландским партнером из-за миллионов. «Очень досадно»
Новости
  • 11.08.25, 16:59
Пакоста: необходимо повысить прожиточное пособие
Новости
  • 11.08.25, 16:53
Таллинн запускает новый автобусный маршрут для жителей Пирита и Мяхе
Новости
  • 11.08.25, 16:27
Певкур: Эстония никогда не признает силового изменения границ Украины
Новости
  • 11.08.25, 15:59
Капитан и два члена экипажа повредившего Estlink судна получили уголовные обвинения

Сейчас в фокусе

По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Предприниматель Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Кая Каллас считает, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Европа должна определить свой план действий.
Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Цена акций Tallinna Sadam в этом году выросла на 12,3%. Компания также выплатила 0,073 евро в качестве дивидендов.
Биржа
  • 11.08.25, 07:36
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025