Попытавшийся прибегнуть к санации строительный генподрядчик обанкротился
Строительная компания Fidele в основном занималась реконструкцией многоквартирных домов с помощью субсидий.
Строительный генподрядчик Ehitusfirma Fidele OÜ, полтора года назад начавший процесс санации, подал заявление о банкротстве, требования более двухсот кредиторов превышают 4 миллиона евро.
«Мы старались, пока могли. Надеялись, пока могли. Делали все, что могли, но, к сожалению, эти усилия не увенчались успехом, – сказал владелец и генеральный директор компании, работающей более 20 лет, Мярт Мыстус. – В итоге эта лавина стала настолько большой, что пришлось идти на санацию, и сам по себе сегодняшний план сработал бы, если бы только была работа».
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