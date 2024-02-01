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Николай Андреев

1 февраля 2024 в 12:45









«Пожалуйста, подождите» около двух лет: новая реальность на границе

С российской стороны автобусные компании обозначили полуторакилометровый пешеходный маршрут указателями. Фото: Николай Андреев

С полуночи по Москве 1 февраля, т.е. в 23 часа по эстонскому времени, ивангородский автомобильный пункт пропуска закрылся на реконструкцию. Продолжил работу только погранпункт для пешеходов, которым теперь будут пользоваться в том числе и те, кто едет в автобусах по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург. Первых пассажиров-пешеходов встречали многочисленные журналисты, причем по обе стороны границы.

Хотя ворота эстонского погранпункта закрыты, на въезде в него по-прежнему работает электронное табло, на котором написано «Пожалуйста, подождите». Ждать придется довольно долго. Ранее отвечающее за содержание пограничной инфраструктуры РФ агентство Росгранстрой сообщало ДВ , что по плану реконструкция продлится два года и четыре месяца с момента подписания контракта с генподрядчиком. Т.е., если все пойдет по плану, можно ожидать открытия границы для машин не ранее конца 2025 года.

С эстонской стороны автобусы «из Петербурга» останавливаются прямо у погранпункта. Фото: Николай Андреев

Днем 1 февраля автомобильный терминал погранпункта в Нарве как будто вымер. Внутри стоит только микроавтобус пограничников, никакого движения не заметно. Ночью эстонские пограничники и военные перегородили проезжую часть на мосту «Дружба» между Нарвой и Ивангородом противотанковыми «зубами дракона» и колючей проволокой. С российской стороны новых заграждений не появилось – остались закрытые шлагбаумы и бетонный блок, которым давно уже перегорожена одна из полос движения.

Проезжая часть на пограничном мосту перекрыта бетонными «зубами дракона» и колючей проволокой. Фото: Николай Андреев

Пешеходов на границе в это время также было немного. Однако и Петровская площадь с платной парковкой, и ближайшие к погранпункту улицы с бесплатной, как обычно, были забиты оставленными машинами. В основном с эстонскими номерами, но среди них встречались и машины из Финляндии.

Как ранее объявили автобусные компании, рейсы из Таллинна в Петербург и обратно они сохранят, хотя и в меньшем количестве. По единому билету пассажиров теперь возят два автобуса – один с эстонской стороны, один с российской. Границу они проходят пешком.

Корреспондент ДВ поговорил с несколькими пассажирами Lux Express, попавшими в Нарву своим ходом.

Полина едет из Петербурга в гости в Ригу. Фото: Николай Андреев

Полина едет из Санкт-Петербурга в Ригу к родственникам. Она рассказала, что у нее двойное гражданство (российское и латвийское), поэтому пересечение границы и сейчас не составляет для нее труда. Пешая часть маршрута, по ее словам, тоже не вызвала проблем.

«Нормально, все почищено, – сказала она. – Автобус пришел в Ивангород минут 20 назад. Так что все очень быстро».

Для водителей продолжает работать табло на въезде на погранпункт. «Пожалуйста, подождите». Около двух лет. Фото: Николай Андреев

Марине, которая едет из России в Финляндию, дорога далась труднее. «Ветер, дождь и в первый раз. И на нашей стороне туалета нет», – сказала она.

Марина рассказала, что сейчас живет в Финляндии, раньше часто ездила в Россию напрямую, и прохождение границы не отнимало у нее много времени. Сегодня впервые пришлось ехать через Эстонию.

«Да и тут, наверное, со временем все наладится, – добавила она. – Все-таки, первый раз сегодня. Растает снег, не будет этого льда, и уже легче будет».

Анна с ребенком в коляске и с вещами перешла границу позднее. У нее пешая часть пути заняла около часа. «Не очень легко было. Помогла добрая женщина», – рассказала она.

Ради пропускной способности

По информации Росгранстроя, модернизация погранперехода позволит увеличить его пропускную способность на 25% по количеству транспорта (до 1860 транспортных средств в сутки) и на 60% по количеству граждан (1133 человека в сутки).

Автомобильный погранпункт в Ивангороде был построен в 1993 году в рамках совместного российско-финского проекта и к настоящему времени сильно амортизирован.

Пешеходный погранпункт в Ивангороде был реконструирован в 2015 году в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕС для Эстонии, Латвии и России, которая теперь остановлена. Погранпункт для пешеходов продолжает работать.

Между Нарвой и Ивангородом есть еще один пограничный переход для пешеходов – около Кренгольма. Он был закрыт с эстонской стороны осенью 2022 года, и на данный момент, как писала «Нарвская газета», открывать его снова не планируется.