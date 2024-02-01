    «Пожалуйста, подождите» около двух лет: новая реальность на границе

    С российской стороны автобусные компании обозначили полуторакилометровый пешеходный маршрут указателями. Фото: Николай Андреев

    С полуночи по Москве 1 февраля, т.е. в 23 часа по эстонскому времени, ивангородский автомобильный пункт пропуска закрылся на реконструкцию. Продолжил работу только погранпункт для пешеходов, которым теперь будут пользоваться в том числе и те, кто едет в автобусах по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург. Первых пассажиров-пешеходов встречали многочисленные журналисты, причем по обе стороны границы.

    Хотя ворота эстонского погранпункта закрыты, на въезде в него по-прежнему работает электронное табло, на котором написано «Пожалуйста, подождите». Ждать придется довольно долго. Ранее отвечающее за содержание пограничной инфраструктуры РФ агентство Росгранстрой сообщало ДВ, что по плану реконструкция продлится два года и четыре месяца с момента подписания контракта с генподрядчиком. Т.е., если все пойдет по плану, можно ожидать открытия границы для машин не ранее конца 2025 года.
    С эстонской стороны автобусы «из Петербурга» останавливаются прямо у погранпункта. Фото: Николай Андреев
    Днем 1 февраля автомобильный терминал погранпункта в Нарве как будто вымер. Внутри стоит только микроавтобус пограничников, никакого движения не заметно. Ночью эстонские пограничники и военные перегородили проезжую часть на мосту «Дружба» между Нарвой и Ивангородом противотанковыми «зубами дракона» и колючей проволокой. С российской стороны новых заграждений не появилось – остались закрытые шлагбаумы и бетонный блок, которым давно уже перегорожена одна из полос движения.
    Проезжая часть на пограничном мосту перекрыта бетонными «зубами дракона» и колючей проволокой.Фото: Николай Андреев
    Пешеходов на границе в это время также было немного. Однако и Петровская площадь с платной парковкой, и ближайшие к погранпункту улицы с бесплатной, как обычно, были забиты оставленными машинами. В основном с эстонскими номерами, но среди них встречались и машины из Финляндии.
    Как ранее объявили автобусные компании, рейсы из Таллинна в Петербург и обратно они сохранят, хотя и в меньшем количестве. По единому билету пассажиров теперь возят два автобуса – один с эстонской стороны, один с российской. Границу они проходят пешком.
    Корреспондент ДВ поговорил с несколькими пассажирами Lux Express, попавшими в Нарву своим ходом.
    Полина едет из Петербурга в гости в Ригу. Фото: Николай Андреев
    Полина едет из Санкт-Петербурга в Ригу к родственникам. Она рассказала, что у нее двойное гражданство (российское и латвийское), поэтому пересечение границы и сейчас не составляет для нее труда. Пешая часть маршрута, по ее словам, тоже не вызвала проблем.
    «Нормально, все почищено, – сказала она. – Автобус пришел в Ивангород минут 20 назад. Так что все очень быстро».
    Для водителей продолжает работать табло на въезде на погранпункт. «Пожалуйста, подождите». Около двух лет.Фото: Николай Андреев
    Марине, которая едет из России в Финляндию, дорога далась труднее. «Ветер, дождь и в первый раз. И на нашей стороне туалета нет», – сказала она.
    Марина рассказала, что сейчас живет в Финляндии, раньше часто ездила в Россию напрямую, и прохождение границы не отнимало у нее много времени. Сегодня впервые пришлось ехать через Эстонию.
    «Да и тут, наверное, со временем все наладится, – добавила она. – Все-таки, первый раз сегодня. Растает снег, не будет этого льда, и уже легче будет».
    Анна с ребенком в коляске и с вещами перешла границу позднее. У нее пешая часть пути заняла около часа. «Не очень легко было. Помогла добрая женщина», – рассказала она.

    Ради пропускной способности

    По информации Росгранстроя, модернизация погранперехода позволит увеличить его пропускную способность на 25% по количеству транспорта (до 1860 транспортных средств в сутки) и на 60% по количеству граждан (1133 человека в сутки).
    Автомобильный погранпункт в Ивангороде был построен в 1993 году в рамках совместного российско-финского проекта и к настоящему времени сильно амортизирован.
    Пешеходный погранпункт в Ивангороде был реконструирован в 2015 году в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕС для Эстонии, Латвии и России, которая теперь остановлена. Погранпункт для пешеходов продолжает работать.
    Между Нарвой и Ивангородом есть еще один пограничный переход для пешеходов – около Кренгольма. Он был закрыт с эстонской стороны осенью 2022 года, и на данный момент, как писала «Нарвская газета», открывать его снова не планируется.
    Для любого транспорта граница в Нарве на замке. Фото: Николай Андреев

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