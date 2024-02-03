    Союз работников образования не считает соглашение о зарплатах поражением

    Акция протеста на Тоомпеа в поддержку бастующих учителей.Фото: Liis Treimann

    По сообщению Эстонского союза работников образования (EHL) заключенное с правительством соглашение о зарплатах не является поражением, хотя ему и дают самые разнообразные оценки, передает Rus.Postimees.

    «Заключение соглашения при государственном примирителе для разрешения трудового спора, то есть прекращения забастовки вызвало много страстей. Одни злорадствуют, другие отлично понимают и одобряют, есть как разочарованные, так и довольные. СМИ отразили все эти аспекты, мы не позволим грязи в комментариях потревожить нас. Но было бы очень странно, если бы забастовка не вызвала резонанс в обществе — хотя ощущалась и определенная усталость от темы забастовки», – пишет EHL на своем сайте.
    Впервые в истории Эстонии проводилась забастовка, продолжавшаяся так долго — девять дней, в том числе семь рабочих.
    «В декабре EHL четко дали понять, что министру образования не дадут подобных полномочий или желания продолжать работу над коллективным договором. Мы подписали договор, возлагающий на государство обязательство, а при нарушении пунктов договора трудовой мир автоматически прервется. Мы подняли тему зарплат в дошкольном и профессиональном образовании, над которой продолжится работа, – напоминает EHL. – Забастовка ярче, чем когда-либо раньше, привлекла внимание общества к проблемам детских садов и школ в Эстонии. Это победа, это важная победа для всех нас, работающих в сфере образования. Можете быть уверены, что Эстонский союз работников образования не позволит этому вниманию угаснуть и во время переговоров о коллективном договоре».

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