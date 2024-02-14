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dv.ee

14 февраля 2024 в 7:44









Касса по безработице: ситуация на рынке труда лучше, чем опасались

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В конце прошлого года Банк Эстонии прогнозировал, что уровень безработицы в этом году составит 9%, однако на данный момент все указывает на то, что до этого не дойдет, и во второй половине марта показатели безработицы начнут снижаться, отметил глава Кассы по безработице Меэлис Паавел.

По словам Паавела, сейчас ситуация немного лучше, чем в 2021 году, когда многие люди потеряли работу из-за коронавируса, передает rus.err.ee.

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя также отметил, что, предварительные данные по безработице за четвертый квартал прошлого года уже оказались гораздо лучше, чем прогнозировал центробанк: «Ситуация на рынке труда оказалась намного лучше, чем мы ожидали».

Паавел добавил, что ситуация с коллективными сокращениями также была положительной: если в январе коллективные сокращения еще имели место, то в феврале о новых случаях сообщили только три предприятия, в том числе одна НКО.