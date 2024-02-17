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Николай Андреев

17 февраля 2024 в 6:40









“Под обоями были наклеены газеты 1895 года”: деревянный дом на Кренгольме получил деньги на омоложение

Дом легко принять за нежилой. Только стеклопакеты в некоторых квартирах заставляют в этом сомневаться. Но на самом деле все восемь квартир заселены. Фото: Николай Андреев

Во всех квартирах этого необычного дома по-прежнему живут люди, хотя снаружи он выглядит заброшенным. Особенно - по контрасту с соседним аккуратным зданием, построенным по такому же проекту. По данным портала об архитектуре Photo Buildings, это самые старые рядные дома в Эстонии.

Недавно дом, построенный в 1875 году для мастеров Кренгольмской мануфактуры рядом с проходной этого предприятия, получил от Департамента охраны памятников старины 100 000 евро на реставрацию крыши и дымоходов.

Два когда-то одинаковых дома расположены рядом с проходной Кренгольмской мануфактуры, у края обрыва. Внизу - пограничная река, рядом - пешеходный мост между Кренгольмским районом Нарвы и районом Парусинка в Ивангороде.

Дом номер 6, который ближе к мосту, около 20 лет назад прошел масштабную реконструкцию. В нем располагается погранпункт для пешеходов, который, правда, закрыт уже почти полтора года. После реконструкции снаружи дом выглядит примерно также, как и при строительстве. По словам нарвского инспектора по охране памятников старины Мадиса Туудера, неправильно здесь сделаны только козырьки над подъездами. Но внутри здания прошла полная перепланировка, а позже к дому было пристроено и более современное помещение для пограничного контроля - из стекла и металла. Погранохрана выкупала квартиры у собственников, чтобы переделать здание для своих нужд.

Дом номер 8 в те годы городские власти тоже хотели расселять из-за плохого состояния, но квартиры к тому моменту уже были приватизированы, и в итоге жильцы так и остались собственниками уникальной недвижимости. Жизнь в которой имеет и плюсы, и минусы.

Квартира как частный дом

“Мы живем лучше, чем люди в больших домах. Пойдем с мужем в гости к родственникам - надо подниматься на четвертый этаж. А здесь - так хорошо, вышел - и уже на улице, как в частном доме. А под каждой квартирой еще и свой подвал”, - рассказывает Надежда Кангас, член правления квартирного товарищества, которая живет в этом доме уже 43 года.

По ее словам, многие думают, что дом пустует. Бывает, прохожие даже удивляются, когда она развешивает белье сушиться перед домом.

Дом легко принять за нежилой - выгоревшая серая краска на досках, покосившиеся подъезды. Только стеклопакеты в некоторых квартирах заставляют в этом сомневаться. Но на самом деле все восемь квартир заселены, и их владельцы сейчас озабочены тем, как провести реставрацию крыши этого исторического здания.

Бревна стоят уже полтора века

“Там жили не простые работники Кренгольма, а мастера, - рассказал Мадис Туудер. - Были довольно большие квартиры. До сих пор восьмой дом - жилой, но его перестраивали, может быть, даже до войны.”

По воспоминаниям жителей, во Вторую мировую дом отделался небольшими повреждениями - пришлось ремонтировать один угол здания. Но внутри изменения производили и позже.

“Когда мы сюда переехали и делали ремонт, на стене, под обоями были наклеены газеты 1895 года, 1905 года. И на них еще два или три слоя обоев”, - рассказывает Надежда Кангас.

В каждую квартиру этого дома ведет отдельный вход с улицы. С одной стороны дома двери ведут в квартиры первого этажа, с другой стороны дома сразу за входной дверью - резная лестница, ведущая на второй этаж. Но в квартире супругов Кангас на первом этаже когда-то была дверь на лестницу, соответственно, эта квартира раньше была двухэтажной, с двумя входами с улицы.

Дом стоит на фундаменте из бутового камня, но все стены бревенчатые, полы деревянные. Сруб конца XIX века снаружи обшит досками, а внутри, говорит Надежда Кангас, была штукатурка по деревянной дранке.

Два дома были одинаковыми, когда их строили в конце XIX века. Один из них восстановлен два десятка лет назад, на другой только сейчас выделено 100 000 евро для реставрации крыши и дымоходов. Фото: Николай Андреев

Отапливать старый дом - дороже

“Мы когда переехали сюда, даже тапки не надевали, всегда ходили босиком. Сейчас - всё-таки 40 лет прошло - пол холодный, снизу подгнило всё”, - говорит Надежда Кангас.

По ее словам, внутренние перегородки в прекрасном состоянии, но нижние венцы сруба постепенно гниют, да и вообще возраст наружных стен сказывается на теплопотерях. Квартира супругов Кангас - 51 кв. метр, а счет за отопление за январь - около 300 евро, что гораздо больше, чем в многоэтажках Нарвы.

Центральное отопление уже было в доме, когда супруги Кангас в него переехали. Но изначально дом отапливался печами.

“В трех квартирах на первом этаже печки остались. На втором этаже все хозяева снесли печи, давно уже. А мы когда въехали сюда и делали ремонт, подумали - она же не мешает. Весной и осенью, когда батареи отключены и сыро, мы иногда топим печку”.

По словам председателя КТ Андрея Палмберга, проект реставрации предусматривает утепление - оказалось, что между срубом и дощатой обшивкой можно вложить тонкий слой специального утепляющего материала. При этом новые требования по энергоэффективности на этот дом не распространяются, поскольку он является историческим памятником.

Эта стена построена в 1875 году. Фото: Николай Андреев

Пособие - приятный сюрприз, но нужны еще деньги

“Этот дом - памятник, охраняется государством, поэтому государство таким домам помогает. Конечно, средств мало, но дом в плохом состоянии, а там живут люди”, - говорит городской инспектор по охране памятников старины Мадис Туудер.

По словам инспектора, подготовлен документ, в котором указаны условия реставрации - каким именно дом должен быть после нее. На основании этих условий уже сделан проект фасада и крыши. Но о ремонте обветшавшего фасада и замене всех окон и дверей на аутентичные речь пока вообще не идет.

“Поскольку реконструкция всего дома и территории - это очень дорого, мы пришли к выводу, что нужно просить деньги хотя бы на то, чтобы крышу сделать, - рассказывает Андрей Палмберг. - Я получил это постановление департамента и удивился - многим городским объектам, которые под охраной государства, было отказано. Но наш дом действительно в плачевном состоянии. Люди вкладывают деньги, пытаются сохранить дом изнутри, утепляют, улучшают, а снаружи он буквально течет”.

Строителям предстоит заменить сгнившие старинные стропила, а крышу покрыть не современным материалом, а жестью, как на соседних реконструированных домах - это требование Департамента охраны памятников старины. Кроме того, строить должна фирма, имеющая лицензию на работу с историческими памятниками. Из-за всех этих обстоятельств реконструкция исторического здания значительно дороже, чем просто старого деревянного дома.

“Своими силами нам с этим домом ничего не сделать, - говорит Надежда Кангас. - Нам выделили 100 000, но по проекту требуется 185 000. Где же эти 85 000 взять восьми квартирам, из которых в трех живут пенсионеры?”

По словам Палмберга, КТ получило два ценовых предоложения, остается найти деньги. Он надеется, что дополнительную поддержку удастся получить еще из какого-нибудь фонда.