Владелец турфирмы, установившей рекорд, не прогнозирует роста: количество туристов уменьшается
После пандемии эстонцы хотят путешествовать за границу.Фото: Andres Haabu
Владелец турбюро Tensi-Reisid AS, показавшего лучший объем продаж и прибыль в прошлом году, на этот год больших цифр уже не прогнозирует.
Причина очень проста: ни у кого не осталось денег, и количество туристов уменьшается, говорит владелец фирмы Сирье Куррикофф. По ее словам, если в случае отдельных туристов это может быть и не заметно, то в случае групповых поездок тенденция налицо.
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