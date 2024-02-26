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Лаура Сакс

26 февраля 2024 в 10:40









Владелец турфирмы, установившей рекорд, не прогнозирует роста: количество туристов уменьшается

После пандемии эстонцы хотят путешествовать за границу. Фото: Andres Haabu

Владелец турбюро Tensi-Reisid AS, показавшего лучший объем продаж и прибыль в прошлом году, на этот год больших цифр уже не прогнозирует.

Причина очень проста: ни у кого не осталось денег, и количество туристов уменьшается, говорит владелец фирмы Сирье Куррикофф. По ее словам, если в случае отдельных туристов это может быть и не заметно, то в случае групповых поездок тенденция налицо.