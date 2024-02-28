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28 февраля 2024 в 13:33









Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Юлия Навальная. Фото: Philipp von Ditfurth, Scanpix

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Навальная сказала, что не уверена, будут ли похороны послезавтра мирными или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным, пишет DW

«Путин убил моего мужа». «Это показало, что Путин готов на все, а вести переговоры с ним невозможно».

Юлия Навальная призвала депутатов Европарламента «стать инноваторами и перестать быть скучными», если они «хотят победить Путина».

«Очень важно преследовать людей, близких к Путину, держателей его денег. Необходимо внутри ваших стран оборвать связи со всеми, кто работает с Путиным. Нужны не дипломатические ноты, а расследования запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск конкретных пособников мафии в ваших странах, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги».

«В этой борьбе у вас есть надежные союзники - это десятки миллионов россиян, которые против Путина, против войны, против того зла, что он несет. Вы не должны преследовать их - наоборот, вы должны работать вместе с ними».

Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта

Отпевание Алексея Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском Марьине. Похороны пройдут на Борисовском кладбище на юго-востоке российской столицы.

Накануне соратники Навального заявили, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.